Mais quand aura-t-on enfin l’occasion de découvrir les premières images du prochain Tomb Raider ? Voilà la grande question que beaucoup de joueurs se posent. Trois ans après avoir été officialisé par Crystal Dynamics, le successeur de Shadow of the Tomb Raider demeure pour l’instant toujours aussi mystérieux. Il faut dire aussi que la situation est loin d’être au beau fixe en interne, ce qui n’aide probablement pas ses créateurs à avancer au mieux. Cela n’empêche cependant pas quelques détails de faire leur apparition sur la toile et ici et là.

Retour sur les premiers leaks du prochain Tomb Raider

En effet, au cours des dernières années, plusieurs fuites majeures concernant ce que l’on peut s’attendre à retrouver dans ce futur Tomb Raider ont eu lieu, bien que leur véracité n’ait jamais pu être vérifiée jusqu'à présent. En 2024, par exemple, un certain V Scooper évoquait un jeu se déroulant dans les ruines antiques d’Ashoka en Inde, avec une expérience en monde ouvert proposant différents environnements tels que des déserts hostiles, des falaises vertigineuses, des montagnes glacées ou encore de denses jungles.

Pour ce qui est du scénario, le jeu mettrait enfin en scène une Lara Croft à l’apogée de sa forme, de sa confiance et de sa carrière, dont l’objectif serait d’éviter l'arrivée d'une catastrophe naturelle susceptible de ravager le monde. Pour cela, comme le veut la tradition depuis Rise of the Tomb Raider, elle devrait alors se lancer dans une course contre la montre contre des chasseurs de trésors rivaux, membres de la Society of Raiders, afin d’être la première à s’emparer d'une série de puissantes et dangereuses reliques.

De nouveaux détails font surface

À tous ces éléments viennent cependant s’ajouter quelques informations inédites, partagées par V Scooper à l’occasion d’une récente FAQ organisée sur X. Ainsi, on apprend que ce nouveau Tomb Raider proposera une vision de Lara « plus terre-à-terre, mature et expérimentée » que dans la dernière trilogie, avec « quelques nuances émotionnelles supplémentaires ». Cela se ressentira notamment dans ses mouvements, plus agiles et « expressifs » que dans les derniers jeux, ce qui pourrait nous rapprocher de la trilogie Legend sur ce point.

Tout cela n’empêchera pas le scénario de continuer à reposer sur un monde « plus mystique et plus vaste », avec évidemment la présence de nombreuses tombes et énigmes au tableau. Comme évoqué par de précédentes fuites, ce futur Tomb Raider devrait également introduire des « fonctionnalités alliées » apportant une touche de stratégie, ce qui était visiblement « un point central pendant le développement ». « Une partie de son parcours consiste à former des alliances pour apprendre ce que signifie réellement être Lara Croft, c’est-à-dire le travail d’équipe » explique le leaker.

Cela fera d’ailleurs partie des quelques modernisations apportées au gameplay du jeu, qui devrait sans aucun doute offrir un mix entre ce à quoi les fans de Tomb Raider sont habitués et de nouvelles fonctionnalités, comme le monde ouvert, le côté stratégique ou encore la présence d’une approche non létale par exemple. V Scooper ne s’avance cependant pas beaucoup sur la question, affirmant que « de nombreux éléments sont testés et peaufinés, à tel point que certains […] pourraient changer au cours de la production ».

Le jeu absent des Game Awards 2025 ?

Paradoxalement, ce dernier affirme pourtant que Tomb Raider serait désormais dans la phase finale de son développement, bien qu’il n’ait pas encore plus de détails à ce sujet. Cela veut-il dire, donc, que l’on peut s’attendre à le retrouver aux Game Awards 2025 le 11 décembre prochain ? « Pas sûr », confie-t-il. « Le timing pourrait coller, mais rien de ce que j’ai entendu n’était lié à une annonce ». Ce qui, là encore, serait tout de même étrange si le successeur de Shadow of the Tomb Raider est, comme il le prétend, dans les dernières phases de son développement.

Bref, comme toujours dans ce genre de situation, nous vous invitons donc à prendre toutes ces informations avec de grosses pincettes pour le moment. Car certaines d’entre elles ont beau être plausibles, il reste des incohérences dans les réponses du leaker qu’il est pour l’heure difficile d’ignorer. De fait, il ne nous reste maintenant plus qu’à espérer que Crystal Dynamics prendra prochainement la parole pour nous dévoiler, images à l’appui cette fois, ce que nous réservent l’avenir de Tomb Raider et Lara Croft.

Source : VScooper