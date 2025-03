Alors que la cultissime franchise Tomb Raider est récemment revenu sur le devant de la scène, avec plus ou moins de succès, via les trilogies 1-3 Remastered et 4-6 Remastered, l'iconique Lara Croft refait parler indirectement d'elle. Si le prochain opus de Crystal Dynamics se fait cruellement désirer, l'aventurière britannique nous reviendrait en effet bientôt via une nouvelle collaboration.

Un nouveau crossover en lien avec Tomb Raider

En-dehors de Tomb Raider, Lara Croft nous a habitué à sortir de ses aventures archéologiques pour explorer de nouveaux horizons. Qu'il s'agisse de films, ou de collaborations avec d'autres titres. Entre autres exemples, nous pouvons notamment l'incarner en tant que survivante dans Dead By Daylight. Elle s'est également fendue de nombreuses apparitions dans un autre titre très populaire via différents skins (un classique, et un en lien avec la trilogie reboot) : un certain Fortnite, le véritable multivers mastodonte d'Epic Games.

Alors que le mois dernier sortait Tomb Raider 4-6 Remastered, notre chère protagoniste semble vouloir renouveler son partenariat avec Fortnite, si l'on en croit de récents leaks en la matière, provenant plus précisément de la découverte de telles informations dans les fichiers de la mise à jour 34.10 du jeu, déployée hier. Il serait en effet encore question d'un nouveau skin pour Lara Croft. Que celui-ci arbore un des costumes des derniers jeux remasterisés, ou la tenue que l'on retrouvera dans le prochain jeu de Crystal Dynamics, le mystère reste pour l'heure encore plein et entier.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle apparence pour l'icône de Tomb Raider devrait arriver sur Fortnite dans les deux prochaines semaines via une future mise à jour, à un prix présumé cela dit un peu salé : 1 800 V-Bucks. S'agit-il par ailleurs d'une manière déguisée d'indiquer que le très attendu jeu de Crystal Dynamics pourrait bientôt enfin sortir de l'ombre ? L'avenir nous le dira.

© Crystal Dynamics

Source : X.com