Epic Games a organisé une petite conférence autour de la nouvelle version de son moteur graphique maison, l'Unreal Engine 5. Entre deux démos et un slide présentant les développeurs qui utiliseront l'outil - à l'image de CD Projekt Red avec The Witcher 4 -, le livestream s'est conclu sur une forte annonce : un nouveau Tomb Raider est bien dans les cartons de Crystal Dynamics (Marvel's Avengers).

Alors que les 25 ans de la franchise auraient pu être célébrés, il n'y a finalement rien eu de marquant, à tel point que l'on pouvait remettre en cause l'avenir de la licence. Mais les développeurs ne se détourneront pas de Lara et officialisent un nouveau jeu Tomb Raider sous Unreal Engine 5.

Crystal Dynamics est fier de prendre part au lancement d'Unreal Engine 5. Ce nouveau moteur se traduit par des expériences de jeu d'un autre niveau en termes de narration. Et c'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que nous venons de débuter le développement de notre prochain jeu Tomb Raider à l'aide de l'Unreal Engine 5. Notre objectif est de repousser les limites en matière de graphismes et d'offrir une expérience d'action et d'aventure cinématographique de grande qualité que les fans de Crystal Dynamics et de la franchise méritent. Nous sommes impatients de faire de ce voyage ensemble.