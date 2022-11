Crystal Dynamics est impatient de montrer le nouveau jeu Tomb Raider sous Unreal Engine 5 mais à quand l'annonce ? Le studio parle déjà d'une présentation et c'est plus tôt qu'on ne le pense.

Crystal Dynamics travaille bien sur un nouveau jeu Tomb Raider mais on a encore rien vu. Patience, ça va changer et pas la peine d'attendre plusieurs années.

À quand le premier trailer de Tomb Raider sous Unreal Engine 5 ?

Après des nouvelles de Perfect Dark et quelques mots sur le retour de Legacy of Kain, le PDG de Crystal Dynamics parle de la franchise culte Tomb Raider. Et plus particulièrement du prochain jeu en cours de développement.

Déçus de ne pas avoir eu de détails ou autres ? Ça devrait bouger dès 2023 d'après le studio :

Notre partenariat avec Epic et l'intégration de l'Unreal Engine 5 dans notre chaîne d'outils de développement nous permet vraiment de pousser la narration à de nouveaux niveaux. Nous n'avons pas encore partagé de détails sur les plans que nous avons pour la franchise, mais l'équipe est impatiente de montrer où nous nous dirigeons. Nous espérons pouvoir le faire dès que possible l'année prochaine.

Mine de rien, on a quand même quelques éléments sur ce futur Tomb Raider. Le directeur de Days Gone a rejoint Crystal Dynamics en 2022 et il y a de grandes chances que ce soit pour jouer un rôle crucial dans le développement.

Un gros leak, qui a depuis été supprimé par Square Enix, a révélé que nous pourrions retrouver une Lara Croft expérimentée, âgée d'une trentaine d'années, qui commanderait son équipe d'archéologues. Ce serait évidemment un jeu d'action aventure qui se déroulerait à notre époque dans un monde qui serait touché par un gigantesque cataclysme.

Mais les développeurs pourraient aussi creuser la vie privée de Lara Croft qui serait en couple avec une femme. Une possible relation qui a mis la Toile en feu entre les réactions purement homophobes et celles qui ne tiennent pas à ce que les amours de l'aventurière aient une place dans ce titre, peu importe leur nature.