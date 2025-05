Crystal Dynamics aime décidément jouer avec le cœur des fans de Tomb Raider. Nous vous en parlions il n’y a pas plus tard qu’avant-hier, cela fait d’ores et déjà trois ans que les joueurs attendent avec impatience le retour des aventures de Lara Croft. Alors certes, nous avons eu droit à de bons moments de nostalgie grâce aux remasters, mais ce qu’on attend surtout, c’est le véritable prochain opus. Un opus qui continue terriblement de se faire désirer tandis qu’un énième projet annexe vient tout juste d’être annoncé.

Un nouveau crossover pour Tomb Raider

En effet, à défaut de pouvoir retourner arpenter le monde à ses côtés, c’est au travers d’un crossover avec le jeu Pinball FX que les fans vont pouvoir retrouver la belle aventurière. Le jeu de flipper, réputé pour ses nombreux partenariats, accueillera ainsi deux nouveaux plateaux aux couleurs de Tomb Raider : « Les aventures de Lara Croft » et « Les secrets du Manoir des Croft ». Bien sûr, chacun d’eux nous réserve alors une multitude de références à l’univers de la franchise. « Chaque plateau raconte une histoire qui le rend unique », explique Zen Studios, le créateur du jeu.

Et c’est peut-être d’ailleurs ceci, l’élément le plus intéressant à retenir de cette collaboration. Car comme nous le savons, Crystal Dynamics a désormais pour projet d’unifier les deux timelines de la série, de sorte à proposer le meilleur des deux mondes entre la période pré-reboot et la période post-reboot. Et cela semble se ressentir à travers ce crossover qui, au-delà de l’apparence de Lara héritée de l’un des derniers artworks en date, multiplie les références à tous les jeux de la saga. D’accord, c’est une bien maigre consolation en l’état, mais on fait ce qu’on peut.

Le vrai retour de Lara désormais imminent ?

À noter, pour les amateurs de flipper et les fans inconditionnels de Lara Croft, que le crossover Tomb Raider x Pinball FX paraîtra le 19 juin prochain sur l'ensemble des plateformes. Pour les autres, il va falloir continuer de croiser les doigts en espérant que le prochain opus soit très vite annoncé. Une annonce qui, avec un peu de chance, pourrait survenir lors du Summer Game Fest si l’on en croit de récents bruits de couloir. Et n’oubliez pas qu’en attendant, vous pouvez toujours vous consoler avec l’arrivée des versions physiques de Tomb Raider 4-6 Remastered.