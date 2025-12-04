Le prochain Tomb Raider se fait attendre et surtout, il n'a toujours pas donné signe de vie depuis son annonce lors d'une des premières conférences sur l'Unreal Engine 5. On sait que le jeu est actuellement en développement chez Crystal Dynamics, mais entre les licenciements à tout bout de champ et les projets autour de la licence qui vont et viennent, les fans se sont inquiétés et c'est normal. Toutefois, les choses semblent peu à peu se figer pour la franchise. Une série Tomb Raider est actuellement en production pour Prime Video et le jeu n'a visiblement pas été directement impacté par les différents départs. Reste que l'on a trop peu d'informations à son sujet et une récente découverte vient de donner quelques sueurs froides à de nombreux joueurs.

Un info officielle qui divise pour le prochain Tomb Raider

Amazon, Embracer et Crystal Dynamics comptent changer les choses pour la saga tout entière. La licence Tomb Raider va se développer, c'est une certitude, mais grâce à Story Kitchen, partenaire d'Amazon qui produit la série, on vient d'en apprendre davantage et on ne sait pas encore si c'est une réelle bonne idée.

L'entreprise a en effet laissé entendre que le jeu et la série, dirigée par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), seraient très liés d'un point de vue narratif. Il est dit mot pour mot que les deux projets seraient même interconnectés. Plus qu'être simplement canoniques, on peut s'attendre à ce que la série soit une suite ou une préquelle au jeu, ou inversement. Les relations entre les personnages pourraient donc évoluer dans l'un et l'autre et les histoires devraient s'entremêler. Il se pourrait aussi que Sophie Turner (Game of Thrones, X-Men), qui est officiellement la nouvelle Lara Croft dans la prochaine série, puisse également l'incarner dans le jeu. Ce qui serait logique au vu des ambitions narratives dévoilées par Story Kitchen.

Pour l'heure, tout n'est que pure spéculation. On ne sait absolument rien d'officiel sur le jeu si ce n'est qu'il devrait offrir une version de Lara qui réunirait tous les fans de la franchise, de ses aventures des années fin 90 au reboot des années 2000 et 2010. En revanche, il est maintenant certain que le jeu vidéo sera lié à la série et inversement, sans pour autant en connaître tous les détails. On a bon espoir d'y voir un peu plus clair dans les prochains jours, on croise les doigts pour les Game Awards le 11 décembre 2025 au soir.

Source : Story Kitchen