Le prochain jeu Tomb Raider se fait longuement attendre, mais rien n’y fait pour le moment malheureusement on a pas une seule nouvelle. Le peu d’info que l’on a nous vient de rumeurs et autres leaks potentiels, mais rien de concret jusqu’à aujourd’hui. C’est peut-être une vraie fausse nouvelle, mais au moins le jeu donne signe de vie et ça vient d’Embracer donc difficile de faire plus officielle cette fois.

On a enfin un signe de vie du prochain gros jeu Tomb Raider

Lara se fait attendre et semble complètement portée disparue depuis l’annonce de son prochain jeu lors d’une conférence sur l’Unreal Engine 5 il y a quelques années. Si les développeurs nous ont promis un jeu sous UE5 et une sorte de fusion de toutes les versions de Lara et ses aventures, de manière à satisfaire tous les fans, on ne sait rien du jeu. On ne sait même pas où en est le développement et l’on n’avait jusqu’ici rien sous la main pour nous donner espoir. Mais voilà que les nouvelles tombent enfin, et ce des papiers d’Embracer, la maison mère.

Lors de son dernier bilan financier, la firme a mentionné toutes ses futures sorties. Marvel 1943 Rise of Hydra qui arrivera début 2026, Tides of Tomorrow le 26 février prochain ou encore la mention d’un Darksider 4 ! Dans cette liste, dans une section « pas encore datée », on retrouve notre Tomb Raider tant attendu. Alors oui, le jeu est bel et bien en chantier, le développement semble suivre son cours correctement et ce sont de très bonnes nouvelles. D’autant plus qu’il y a eu pas mal de cafouillage et d’incompréhension concernant les projets autour de la licence, notamment pour la série Tomb Raider sur Prime Video, puis finalement non… un bazar. Le jeu Tomb Raider arrivera donc bel et bien prochainement, mais aucune fenêtre de sortie n’est prévue pour le moment. On espère bien que Crystal Dynamics finira par communiquer à un moment ou à un autre, croisons les doigts pour que cela arrive cette année.