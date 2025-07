En attendant le prochain Tomb Raider, il faut bien admettre qu’il n’y a pas mille façons de combler le vide… à part rejouer aux anciens épisodes. Et justement, c’est possible en cette fin juillet grâce à Prime Gaming. Ce serait dommage de passer à côté.

Un jeu gratuit Tomb Raider à récupérer avec Prime Gaming

Bonne nouvelle pour les fans d’aventure et de nostalgie : Tomb Raider I–III Remastered est encore offert sur PC jusqu'au 1er août 2025 via Prime Gaming. Il faut donc être abonné. L’occasion parfaite de replonger dans les trois premières aventures de Lara Croft, dans une version retravaillée mais toujours fidèle à l’esprit d’origine. Le travail effectué sur les graphismes est impressionnant. Tout est plus propre, plus net, mais sans trahir l’atmosphère unique de l’époque. Le petit plus ? À tout moment, vous pouvez basculer entre les graphismes modernes et les visuels rétro. Idéal pour les fans de la première heure comme pour les nouveaux venus sur Tomb Raider.

On retrouve bien sûr ce qui faisait la magie des Tomb Raider originaux. Des énigmes retorses, des temples à explorer, des momies à affronter, et des pièges mortels à éviter. Lara voyage aux quatre coins du monde, de l’Égypte à la jungle indienne, en passant par les profondeurs de Venise. Les extensions ajoutent encore plus de contenu, avec de nouveaux environnements et de nombreux secrets à découvrir. De quoi occuper les joueurs pendant de longues heures.

3 jeux en un

Ce remaster, développé par Aspyr, rassemble les trois premiers jeux dans une version soignée et enrichie. Chaque jeu est accompagné de ses extensions officielles et niveaux bonus, pour une expérience vraiment complète : Tomb Raider I avec Unfinished Business, l'épisode II avec Golden Mask, et Tomb Raider III avec The Lost Artifact. C’est la première fois que cette trilogie mythique est proposée dans une édition aussi complète. Mais aussi pensée pour les plateformes modernes. Un vrai retour aux sources, sans compromis.

Pour récupérer tout ça rien de plus simple, si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez récupérer gratuitement le remaster sur PC via Prime Gaming. Il s’agit de la version GOG.com, et une fois votre code activé, le jeu est à vous pour toujours, même si votre abonnement expire plus tard. Pas mal non ?

Source : Prime Gaming