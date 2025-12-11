Tomb Raider est déjà victime de gros leaks avant les Game Awards 2025. S'il est très difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ça vend tout de même du rêve aux fans.

C'est sûr cette fois c'est la bonne, la licence Tomb Raider sera bel et bien présente lors de la cérémonie des Game Awards 2025 qui se tiendra dans la nuit du 11 décembre. Après avoir été annoncé il y a de ça des années, les nouvelles aventures de Lara Croft devraient se dévoiler pendant le show, mais apparemment il y aurait même encore plus que ça. À quelques heures de la grande soirée, plusieurs images supposées d'un des jeux attendus auraient leaké.

Des leaks de dernières minutes pour Tomb Raider, mais attention

On prend nos pincettes, on sait comment ça se passe lorsque l'on approche de grands évènements comme celui-là, les leaks fusent dans tous les sens et il est parfois difficile de voir le vrai du faux. Sur plusieurs réseaux sociaux, des images de ce qui semblerait être l'un des prochains Tomb Raider ont commencé à émerger. De quoi donner furieusement envie, mais l'on ne sait pas trop d'où elles proviennent si ce n'est qu'elles sont apparues sur les forum TR cette nuit.

À première vue il s'agirait d'un remake du premier Tomb Raider (oui, encore) ici renommé Legacy of Atlantis. Une affiche promotionnelle a fuité sur les réseaux sociaux. Elle ressemble à s'y méprendre au fameux artwork partagé par Crystal Dynamics il y a bien longtemps, censé représenter le profil de la nouvelle Lara qui est censée unifier toutes les versions d'elle-même. Une affiche qui pourrait par ailleurs tout à fait être de l'IA à ce stade, mais qui est aussi accompagnée d'autres images du jeu cette fois.

Gros fake ? Remake ou nouveau jeu ?

En plus de cette affiche promo, quelques images prétendues du jeu auraient également leaké. On y voit une Lara plus mature et expérimentée mais toujours relativement jeune. Elle est habillée de sa tenue légendaire qui l'a rendue célèbre et ressemble explorer d'anciennes ruines au beau milieu de la jungle, mais également interagir avec une sorte de mécanisme qui pourrait d'ailleurs être une version revisitée de l'énigme de la chute d'eau de la Vallée Perdue de Tomb Raider 1. Plusieurs informateurs affirment cependant que visiblement, les images serait bel et bien véridique. Shinobi, plutôt réputé, affirme quant à lui sur les réseaux sociaux que ce jeu ne serait pas la seule annonce de la soirée.

Qu'attendre de Tomb Raider lors des Game Awards 2025 ?

On sait finalement tellement peu de choses sur ce qu'il va advenir de la licence que toutes les théories semblent plausibles mais à la fois tirées par les cheveux. D'après les rumeurs, au moins deux jeux seraient en cours de route, l'un serait un remake et l'autre le fameux Tomb Raider 12. On a déjà entendu parler d'un potentiel remake de Tomb Raider 1, qui pourrait servir à unifier toutes les timelines en proposant une nouvelle relecture des évènements à introduire dans une chronologie inédite.

Récemment on a même commencé à entendre parler d'un remake de Tomb Raider 2 qui aurait un gameplay inspiré de Shadow of Tomb Raider. Sans oublier le fameux nouveau Tomb Raider qui, quant à lui, devrait visiblement nous envoyer partout à travers le monde, notamment en Inde, avec des éléments de monde ouvert. En d'autres termes, on a un peu tout entendu et il est très difficile de savoir ce qu'il en sera exactement. Verdict aux Game Awards 2025 !

