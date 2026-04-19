Tomb Raider Legacy of Atlantis sortira-t-il bel et bien en 2026 comme annoncé, ou sera-t-il finalement reporté à 2027 ? Voilà le débat qui déchire de nombreux joueurs depuis quelques jours, inquiets du silence assourdissant qui entoure le projet depuis son annonce aux Game Awards 2025. Mais à défaut d’avoir des nouvelles de ce futur opus, les fans de Tomb Raider peuvent heureusement se consoler avec de multiples goodies, à l’instar par exemple de la dernière figurine d’Iron Studio qui fait son retour dans la boutique d’Amazon.

Cette incroyable figurine Tomb Raider est de retour en stock

Sortie en janvier dernier, cette magnifique figurine en résine de 35.8 cm de haut avait en effet tapé dans l’œil de nombreux fans par sa qualité, qui en a rapidement fait un objet de collection indispensable à posséder pour tous les amoureux de Tomb Raider. S’inscrivant dans la collection Deluxe Art Scale d’Iron Studio, elle met en scène Lara Croft dans une pose à la fois dynamique et réaliste, destinée à retranscrire l’essence de l’héroïne de Crystal Dynamics avec « une incroyable attention aux détails » et beaucoup de fidélité.

C’est donc sans surprise que les fans de Tomb Raider se la sont arrachée, entraînant rapidement une rupture des stocks sur l’ensemble des sites où elle était disponible. Mais la bonne nouvelle, c’est que si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous l’offrir, Amazon vous offre désormais une nouvelle chance de le faire grâce à un réassort des stocks. Notez toutefois qu’il vous en coûtera alors la coquette somme de 359.98€, ce qui n’est pas donné. Mais c’est le prix à payer pour pouvoir faire honneur à Lara Croft d’une bien belle manière.





© Iron Studio / Crystal Dynamics

Précisons également qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, Amazon n’a fourni aucune indication quant à la quantité de stocks disponibles. Si jamais vous étiez intéressé, nous vous recommandons ainsi de ne pas trop tarder, sous peine de voir cette figurine Tomb Raider vous passer sous le nez. Ce qui serait tout de même dommage, même si des alternatives restent possibles. À l’instar, par exemple, de cette autre figurine signée Dark Horse, aujourd’hui disponible en précommande et dont la livraison est prévue pour la fin d’année 2026.

Source : Amazon