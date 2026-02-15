Vous êtes fans de Tomb Raider et collectionneur ? Alors vous ne voudrez sans doute pas passer à côté de cette nouvelle figurine ultra collector signée Dark Horse.

Pour les fans de Tomb Raider, c’est sur une note relativement amère que s’est terminé le State of Play de cette semaine. En effet, alors que les choses se sont emballées après plusieurs tweets de Flying Wild Hog, le studio en charge du développement de Legacy of Atlantis, c’est finalement sans nouvelles du remake des premières aventures de Lara Croft que s’est clôturée la dernière conférence de PlayStation. Mais qu’à cela ne tienne, les fans peuvent tout de même compter sur une belle surprise signée Dark Horse pour se consoler.

Une nouvelle figurine Tomb Raider annoncée

En effet, après un bref teasing sur les réseaux sociaux, la compagnie a officiellement levé le voile sur une nouvelle figurine Tomb Raider, directement inspirée d’un artwork apparu dans le premier jeu de la franchise. Elle met en scène l’héroïne appuyée sa moto, arme à la main, dans sa tenue emblématique qu’on ne présente plus. « Dark Horse Direct est ravi de s’associer une nouvelle fois à Crystal Dynamics pour présenter la statue premium Tomb Raider Lara Croft : Classic Motorbike » annonce alors fièrement la firme pour l’occasion.

D’une hauteur de 23 cm, celle-ci s’accompagnera d’un socle de 26 cm de large et de 15 cm de profondeur, en plus de se présenter comme un objet collector que les fans de Tomb Raider ne voudront sûrement pas manquer. Car comme le veut la tradition avec Dark Horse, nous aurons alors affaire à une véritable relique d’une grande rareté, puisque limitée à seulement 500 exemplaires dans le monde. Bien sûr, il faudra toutefois mettre le prix pour pouvoir l’obtenir, celle-ci étant affichée au tarif vertigineux de 213.92€ sur le site de la compagnie.

Notez que la figurine, maintenant disponible en précommande, devrait être expédiée entre octobre et décembre 2026, même si Dark Horse précise que cette fenêtre de lancement est « approximative et sujette au changement ». Précisons également qu’elle sera toute faite de polyrésine, pour un poids final d’environ 5.44 kilos. Un beau petit bébé donc, qui devrait remettre un peu de baume au cœur pour les plus collectionneurs des fans de Tomb Raider en attendant que Legacy of Atlantis, annoncé pour 2026, nous redonne enfin de ses nouvelles.

Source : Dark Horse