Entre la grande restructuration en cours chez Ubisoft, le changement de direction amorcé chez Xbox, et la disparition de Bluepoint Games chez PlayStation, on peut dire que les choses bougent beaucoup dans l’industrie du jeu vidéo. Et personne ne semble être épargné puisque depuis quelques temps, Amazon, qui éditera notamment les deux prochains opus de Tomb Raider, a également commencé à faire le grand ménage dans ses activités. Un ménage qui a conduit la compagnie à se débarrasser de l’un de ses projets les plus prometteurs.

Amazon continue de faire le ménage dans sa branche gaming

En effet, comme révélé par le média The Game Business, Amazon a finalement décidé d’abandonner l’ambitieux jeu de course en monde ouvert en développement chez Maverick Games, studio anglais notamment cofondé par Mike Brown, un vétéran de la franchise Forza Horizon. En développement depuis 2022, le titre, sur lequel aucune information officielle n’a encore été révélée, ne verra donc jamais le jour entre les mains d’Amazon, même si la bonne nouvelle reste que le projet en lui-même n’est pas abandonné par le studio.

« Nous sommes reconnaissants envers Amazon Games pour leur partenariat et leur collaboration. Le développement de notre premier titre continue d’avancer comme prévu » ont déclaré Mike Brown et Harinder Sangha, les boss du studio, suite à cette annonce. « Nous sommes en discussion avec des partenaires qui partagent notre ambition à long terme pour la licence, et nous sommes impatients de vous en dire plus dans le courant de l’année ». Plus de peur que de mal pour Maverick Games, donc, même si cela reste tout de même un sacré coup dur.

« Nous avons un immense respect pour l’équipe et pour l’expérience de conduite narrative captivante qu’elle est en train de créer » a ajouté Amazon de son côté. « Cette décision permet à Maverick Games de bénéficier de la flexibilité nécessaire pour trouver un partenaire éditorial dont les priorités stratégiques correspondent mieux à la commercialisation de son jeu. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble au cours de notre partenariat, et nous leur souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir ».

Le retour de Lara Croft menacé ?

La situation n’en reste cependant pas moins délicate pour Amazon, qui multiplie les mauvaises nouvelles du genre depuis plusieurs mois. Rappelons par exemple qu’en octobre dernier, la firme annonçait une importante vague de licenciement au sein de l’équipe de son MMO, New World Aeternum, dont la fermeture des serveurs a d’ores et déjà été planifiée pour le 31 janvier 2027. Plus récemment encore, ce sont l’abandon des jeux King of Meat, sorti en octobre 2025, et March of Giants, revendu à Ubisoft, qui ont été annoncés par Amazon.

Autant dire, donc, que la situation est loin de rassurer les fans de Tomb Raider, qui craignent que le retour pourtant très attendu de Lara Croft ne soit le prochain à pâtir des changements de plans en cours chez Amazon. Même si, la compagnie se veut rassurante à ce sujet : se débarrasser de la licence ne fait visiblement pas partie de ses projets. « Notre évolution stratégique [vise] à nous concentrer sur des projets qui tirent parti des atouts et de l’envergure uniques d’Amazon » a notamment confié un porte-parole d’Amazon Game Studios à The Game Business.

Des projets qui, dans le cas présent, visent alors à mettre l’accent sur la relance de Luna, mais aussi leur partenariat avec Crystal Dynamics sur la franchise Tomb Raider. En espérant que cela reste ainsi dans les mois et les années à venir, et que nous n’ayons pas affaire à un soudain revirement de situation à ce sujet. Car rappelons qu’à ce jour, Amazon est en charge de l’édition des deux prochains opus. Cela commencera dès 2026 avec Legacy of Atlantis, le remake du premier Tomb Raider, puis continuera en 2027 avec la sortie de Catalyst.

Source : The Game Business