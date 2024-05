Le groupe Embracer, propriétaire de Tomb Raider, a tout de même connu une année 2023 catastrophique. C'est le moins que l'on puisse dire, et le résultat n'est pas fameux.

L'industrie du jeu vidéo a traversé une période de turbulence depuis le début de l'année 2023, avec des vagues de licenciements et de projets annulés affectant de nombreux acteurs du secteur. Parmi eux, Embracer Group (qui possède notamment les droits de Tomb Raider) s'est démarqué par l'ampleur des mesures drastiques mises en place pour tenter de stabiliser ses finances et rassurer ses investisseurs. Un désastre.

Des licenciements massifs et des projets bandonnés

Comme le rapporte très justement insider-gaming, Een l'espace d'un an, Embracer Group a licencié environ 4 500 employés, soit 27 % de sa main-d'œuvre mondiale. Cette décision fait suite à l'effondrement d'un accord de plusieurs milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite, ce qui a poussé l'entreprise à des mesures de réduction des coûts drastiques. En parallèle, 80 projets ont été annulés, réduisant le nombre de projets en cours de 221 à 141. Une chance pour les fans, Tomb Raider n'est pas dans le lot.

Malgré ces réductions sévères, Embracer a enregistré une augmentation de 12 % de ses ventes nettes annuelles, atteignant 3,94 milliards de dollars. Ce paradoxe illustre les efforts déployés par l'entreprise pour redresser sa situation financière, en fermant des studios et en vendant des actifs, certains ayant opéré depuis des décennies.

Selon le rapport fiscal de l'année, Lars Wingefors, PDG d'Embracer Group, a décrit cette transformation comme nécessaire pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'allocation du capital. Il a souligné que bien que les décisions aient été difficiles, elles ont été prises avec compassion et respect envers les employés concernés.

Une restructuration complète pour l'éditeur de Tomb Raider

En avril, Embracer a annoncé une restructuration majeure, divisant l'entreprise en trois entités distinctes :

Asmodee Group

Coffee Stain & Friends

Middle-Earth Enterprises & Friends

Cette réorganisation vise à stabiliser l'entreprise et à améliorer la concentration sur ses différentes activités. L'industrie du jeu vidéo espère désormais que la situation chez Embracer se stabilise et que ces mesures permettront à l'entreprise de retrouver une certaine sérénité. Les changements apportés, bien que douloureux, sont perçus comme un mal nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise et la poursuite de ses activités dans un marché en constante évolution.