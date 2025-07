On pensait que les choses commençaient doucement mais sûrement à s’améliorer pour Xbox et pourtant, la journée d’hier nous a plus que largement prouvé le contraire. Entre nouveaux licenciements, annulations de multiples projets et même fermeture de studio, la firme de Redmond a connu hier l’une des journées les plus noires de son existence. Et malheureusement, il semblerait qu’ils ne soient pas les seuls en difficulté, puisque tout cela aurait également permis de mettre au jour des difficultés chez Crystal Dynamics avec Tomb Raider.

Le nouveau Tomb Raider serait en difficulté

En effet, si le studio californien ne fait pas réellement partie de la grande famille des Xbox Game Studios, il a néanmoins eu l’occasion de s’en rapprocher ces dernières années avec Perfect Dark, le projet de The Initiative sur lequel il a aidé au développement. Mais comme nous l’avons appris hier, le retour des aventures de Joanna Dark est aujourd’hui annulé, ce qui met Crystal Dynamics dans une position délicate. Une position d’autant plus délicate que de son côté, le studio serait également confronté à des difficultés sur le développement du prochain Tomb Raider.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Ethan Gach, journaliste chez Kotaku, dans un tweet publié sur X hier au cours de la soirée. Malheureusement, ce dernier n’a pas encore donné plus de précision à ce sujet, et ce malgré la sollicitation de plusieurs internautes. Toutefois, il est clair que la lecture d’une telle information au regard de ce se passe actuellement chez Xbox est loin d’être rassurante pour l’avenir de Tomb Raider, qui fait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs semaines maintenant.

Car rappelons-le, alors que Crystal Dynamics a officialisé l’existence du prochain opus en 2022, nous ne disposons pour l’heure d’aucune information supplémentaire à son sujet. Le studio avait pourtant promis de nous en donner quelques nouvelles dès 2023, chose qui n’a finalement jamais eu lieu. Et si l’on en croit de récentes rumeurs, cela pourrait alors être dû au fait que ce nouveau Tomb Raider aurait fait l’objet d’un reboot en interne à l’été 2023, retardant ainsi largement la possibilité pour Crystal Dynamics de le présenter.

Crystal Dynamics également en danger ?

Bien sûr, en l’absence de preuves dans l’immédiat, il est probablement inutile de s’alarmer plus que de raison. Toutefois, quand on connait les nombreuses difficultés rencontrées par les créateurs de Tomb Raider ces dernières années, que ce soit avec Marvel’s Avengers ou encore Perfect Dark, cela a forcément de quoi susciter quelques inquiétudes. On espère donc que le studio prendra prochainement la parole pour rassurer les fans, qui commencent terriblement à s’impatienter de la longue absence de Lara Croft.

Car si l’on enlève les remasters, la dernière de ses aventures remonte tout de même à septembre 2018, avec la sortie de Shadow of the Tomb Raider. À ce jour, cela en fait donc le plus grand hiatus qu’ait connu la franchise depuis sa création. Cela dit, si les dernières rumeurs sont vraies, les choses pourraient possiblement s’activer dès le mois de décembre pour ce douzième opus, qui serait alors annoncé à l’occasion des Game Awards pour une sortie courant 2026. On croise les doigts.

