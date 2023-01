La saga Tomb Raider continuera. Après 25 ans de loyaux services, Lara Croft n’est pas encore décidée à prendre sa retraite. L’aventurière reviendra prochainement avec un tout nouveau jeu next-gen qui utilisera la pleine puissance de l’Unreal Engine 5. Peu de détails sont connus à son sujet, si ce n’est que Crystal Dynamics continuera de concocter ses futurs voyages. Or justement, les choses vont s'accélérer en interne très prochainement.

Le prochain Tomb Raider annoncé cette année

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le couperet est tombé dans la nuit de ce vendredi 20 janvier : Marvel’s Avengers ne sera plus d’ici quelques mois. Crystal Dynamics arrêtera de fournir du contenu pour le jeu service dès la fin mars avant la fin de sa mise en service prévue pour septembre 2023. Une nouvelle qui ne surprendra ni ne chagrinera personne, mais qui est synonyme d'une restructuration des effectifs en interne. Une partie de l’équipe dédiée au titre mal aimé s’en ira donc prêter main forte sur l’exclusivité Xbox The Perfect Dark. L’autre en revanche sera allouée à temps plein pour le nouveau Tomb Raider.

C’est en tout cas ce qu’affirme Miller Ross, qui a leaké la mort de Marvel’s Avengers plusieurs heures avant son annonce. Amazon Games et Crystal Dynamics prévoient même de révéler en bonne et due forme le prochain Tomb Raider cette année. Le jeu tant convoité ferait alors l’objet de grosses pressions en interne afin qu’il soit bien montré en 2023. La bonne nouvelle, c’est que le développement bat son plein « à toute vitesse » et selon cette même source le nouveau Tomb Raider devrait sortir avant Perfect Dark.

Peu d’informations concrètes sont connues sur le jeu pour le moment. On sait qu’il sera développé pour la next-gen uniquement à l’aide de l’Unreal Engine 5. Avec ce nouvel épisode, Crystal Dynamics souhaite « repousser les limites en matière de graphismes et d'offrir une expérience d'action et d'aventure cinématographique de grande qualité. » Un leak du prochain Tomb Raider, dont Square Enix avait ordonné la suppression, laissait en revanche entrevoir quelques bribes quant au script. Lara serait alors dans une relation avec une autre femme, ce qui évimment n’est pas au goût de tous. Il faudra néanmoins patienter plus tard dans l’année pour avoir des détails concrets.