Après plusieurs années d’absence, Lara Croft reprendra bientôt enfin du service avec Tomb Raider: Legacy of Atlantis et Tomb Raider Catalyst, deux nouveaux opus annoncés à l’occasion des Game Awards 2025. Pour les fans, cela sera ainsi l’occasion de redécouvrir l’héroïne dans des aventures plus ou moins inédites, avec un nouveau design et surtout la promesse d’une nouvelle ère pour la franchise. Et à cette occasion, Paul Douglas, l’un des co-créateurs de Tomb Raider, n’a pas hésité à nous livrer une anecdote intéressante sur les débuts de Lara.

Quand Lara Croft n’était pas assez « séduisante » pour le Japon

En effet, Toby Gard a beau avoir pris ses distances avec la série depuis longtemps, ce n’est en revanche pas le cas de Douglas, qui continue régulièrement de nous livrer avis et anecdotes croustillantes à son sujet. La dernière en date : le potentiel changement de design dont a bien failli bénéficier Lara au Japon lors de la sortie du premier Tomb Raider en 1996. « Victor Interactive Software [ndlr : l’éditeur nippon du jeu] voulait que nous changions Lara dans le jeu afin qu’elle plaise davantage au public japonais » explique-t-il en réaction à la découverte d’un internaute.

Car sur l’image partagée par ce dernier sur Bluesky, on y retrouve effectivement une version très « japonisée » de l’héroïne, tant dans son chara-design que dans sa tenue. Et il en va d’ailleurs de même pour des personnages comme Natla, Larson et Pierre, qui paraissent tout droit venus d’un manga. « [Ils voulaient] des yeux et une tête énormes, etc. Ils nous ont faxé des exemples très tard dans le développement ». Mais Toby Gard, très attaché au design de son héroïne, « ne voulait vraiment pas modifier Lara » précise-t-il alors.





C’est pourquoi malgré la demande de Victor Interactive Software, Core Design n’a finalement pas modifié l’apparence de ses personnages. « À titre de compromis, seuls les manuels et le guide ont été changés » ajoute-t-il néanmoins, en affirmant qu’il ne « sait pas qui a réalisé ce rendu ou ces illustrations ». Mais si l'on se fie à la découverte d'un internaute, il pourrait bien s'agir du travail d'Hiromasa Ohta, l'un des artistes crédités dans la version Saturn japonaise de Tomb Raiders. Car oui, c'est comme cela que le premier jeu a été rebaptisé pour sa sortie au Japon.

Source : Paul Douglas