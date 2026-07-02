Après des mois de silence, l’actualité autour de Tomb Raider aura définitivement été plus que chargée au cours des dernières semaines. Bien sûr, le fait que Legacy of Atlantis, nouveau remake du premier opus à venir le 12 février 2027, ait eu droit à une belle mise en lumière lors du Summer Game Fest 2026 y est pour beaucoup. Mais ce n’est pas la seule raison. Car après Rise of the Tomb Raider, qui a bénéficié d’une sortie surprise sur Nintendo Switch 2 le 9 juin dernier, un autre opus très apprécié de la franchise s’apprête à revenir de la plus belle des manières sur la console.

Un nouveau collector de Tomb Raider arrive sur Nintendo Switch 2

On parle alors plus précisément du reboot de 2013, sobrement baptisé Tomb Raider qui, après avoir vu le jour au format numérique sur Nintendo Switch 2 en fin d’année 2025, s’apprête désormais à profiter d’une belle version physique grâce à Limited Run Games. Et cette fois encore, la compagnie ne fait pas les choses à moitié en proposant aux fans la possibilité de s’offrir deux versions : l’Édition Standard, qui comprend uniquement le jeu au tarif de 49.99$ ; et l’Édition Collector, qui propose quant à elle une série de goodies pour la somme de 79.99$.

Cela comprend évidemment le jeu dans sa version boîte, mais aussi sa bande originale mise sur CD, une carte du Yamatai, un porte-clé aux couleurs du piolet de Lara et enfin un Steelcase en forme de carnet. Notons que dans un cas comme dans l’autre, il s’agit par ailleurs de l’Édition Définitive de Tomb Raider, qui embarque donc l’intégralité des contenus du jeu disponibles à ce jour. Quant à la date de sortie, elle est estimée entre le 1er novembre et le 31 décembre 2026 pour l’Édition Standard, et entre le 1er avril et le 30 juin 2027 pour l’Édition Collector.

L’ouverture des précommandes, de son côté, débutera dès aujourd’hui sur le site de Limited Run Games, à 16h (heure française). La compagnie précise qu’aucune limite d’achat n’est au programme, ce qui devrait permettre à tous les fans de Tomb Raider d’obtenir leur version en toute sérénité. Et cela fait assurément plaisir, surtout à une époque où les éditions physiques semblent de plus en plus amenées à devenir de vraies reliques, en témoigne ce qui se passe du côté de GTA 6 comme de chez PlayStation dernièrement.

Source : Limited Run Games