Passant la trentaine cette année, la franchise Tomb Raider est un des monuments du jeu vidéo. Pourtant, elle enchaîne les coups durs depuis des mois, voire des années. Alors qu'elle s'apprête à faire un retour en force, le sort continue de s'acharner. Cela concerne Crystal Dynamics, le studio qui planche activement sur les deux projets en développement.

Tomb Raider doit à nouveau faire des concessions

« C'est une journée difficile pour notre studio » a déclaré le représentant de Crystal Dynamics dans un post sur le réseau social professionnel LinkedIn. Le studio qui planche sur la saga Tomb Raider depuis 20 ans a été contraint de prendre une décision radicale, celle de réduire « son effectif de 20 membres talentueux, répartis entre l'équipe de développement et des postes opérationnels centraux ». Tombée hier, cette nouvelle résonne tristement avec l'air du temps.

La surprise est d'autant moindre qu'il s'agit là de la quatrième vague de licenciements chez Crystal Dynamics en un an. Néanmoins, après l'hécatombe de novembre dernier, nous ne nous attendions pas à voir le studio se séparer aussi rapidement d'autres de ses membres. Cette initiative aurait été prise en raison de l'avancée des projets en cours, notamment les deux nouveaux jeux Tomb Raider (le remake Legacy of Atlantis et Catalyst) et en cohérence avec la « restructuration subie l'an dernier ». Le studio a revu ses besoins au moment T et pour les mois à venir. Il juge en conséquence qu'il est plus pertinent de se séparer d'une vingtaine de collaborateurs.

S'il assure que cette décision n'a « pas été prise à la légère », ça reste un coup dur pour les personnes concernées. Malgré tout, Crystal Dynamics s'engage à les accompagner pour les aider à rebondir. Le studio appelle même aux offre : « Si vous avez des postes à offrir ou entendez parler de postes pour des développeurs de talent, n'hésitez pas à nous contacter et nous les mettrons en contact ». Enfin, il tient aussi à assurer au public qu'il « reste pleinement engagé dans le développement des jeux Tomb Raider déjà annoncés », mais tient à faire passer en priorité le soutien aux licenciés dans l'immédiat.