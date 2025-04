Malgré la volonté de Crystal Dynamics de rassurer les joueuses et joueurs, le prochain Tomb Raider inquiète. Malheureusement, le studio a encore perdu 17 de ses talents après une nouvelle vague de licenciements. En dépit de ces remerciements supplémentaires, cela « ne change rien aux plans actuels » selon le communiqué officiel publié sur X. Il n'y a donc plus qu'à croiser les doigts pour une potentielle annonce d'ici la fin de l'année. En attendant, un nouveau jeu totalement différent arrive et les fans vont l'adorer. Du moins celles et ceux qui ont un penchant pour les jeux de plateau...

Un nouveau jeu Tomb Raider bientôt en précommande

Envie de retrouver Lara Croft après Tomb Raider 1-3 Remastered et Tomb Raider 4-6 Remastered ? Vous pourrez prochainement renouer avec l'aventurière dans le cadre du lancement officiel d'un jeu de plateau par Iconiq Studios. Oui après Cyberpunk 2077, God of War, Mass Effect et de multiples autres licences vidéoludiques, la franchise qui appartenait autrefois à Eidos va avoir son propre board game. Et la sortie étant imminente, on a déjà un nom définitif, des images et des détails.

À partir du 27 mai 2025, Iconiq Studios soumettra sur Tomb Raider: La Crypte de Chronos qui est décrit comme étant « bien plus simple qu'un simple jeu de plateau ». « C'est une expérience Tomb Raider complète ! Tout ce que vous attendez d'un jeu Tomb Raider est là ! De l'exploration à la résolution d'énigmes en passant par des combats intenses, vous devrez vous lancer dans une course contre la montre pour trouver les ressources nécessaires et stopper l'invasion ennemie ».

Dans Tomb Raider : La Crypte de Chronos (The Crypt of Chronos) vous serez parachutés sur « l'île insaisissable de Kairos à la recherche d'un artefact censé détenir les rênes du temps ». Au programme tous les ingrédients de la licence culte avec des terrains accidentés, des pièges, un système d'artisanat hérité des plus récents jeux vidéo, des boss dont l'ours, et évidemment une course contre la montre pour récupérer l'artefact avant d'autres pilleurs de tombes. Tomb Raider : La Crypte de Chronos aura deux modes « Livre d'aventure » qui sera très guidé et narratif pour des missions de 20 à 60 minutes; et « Campagne Île » pour quelque chose de plus libre qui durera environ 3 heures. Vous pouvez suivre le projet sur la page Kickstarter officielle.









