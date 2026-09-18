Avant de retourner affronter le T-Rex dans la jungle péruvienne avec Legacy of Atlantis, l’héroïne de Tomb Raider s’offre un crossover inattendu avec The Crew Motorfest.

Le 12 février 2027, Lara Croft sera enfin de retour avec Tomb Raider Legacy of Atlantis, qui fera office de nouvelle réimagination du premier épisode emblématique de la franchise, initialement sorti en 1996. Avant cela, les fans auront toutefois l’occasion de retrouver l’héroïne au cœur d’une aventure autrement plus inattendue, puisque comme annoncé hier, celle-ci fera l’objet d’un crossover avec The Crew Motorfest, le jeu de course d’Ubisoft.

The Crew Motorfest annonce un crossover avec Tomb Raider

Dévoilé lors du The Crew Showcase 2026, Tomb Raider: Secrets of Ni’ihau prendra la forme d’une aventure premium lancée dès le 7 octobre prochain, en même temps que la saison 11 de The Crew Motorfest. Fruit d’une collaboration entre Crystal Dynamics et Ubisoft, il s’accompagnera ainsi d’une nouvelle playlist et d'une nouvelle île à explorer, Ni’ihau, au sein de laquelle les joueurs devront aider Lara à retrouver Jonah, son ami disparu.

Mais la mission ne s’arrêtera pas là. L’héroïne de Tomb Raider profitera également de cette occasion pour tenter de mettre la main sur un ancien artefact qui pourrait totalement changer le cours de l’histoire. Et pour accompagner cette trame narrative ? De nouvelles activités ainsi que 5 véhicules exclusifs à débusquer sur la map, Secrets of Ni’ihau ayant pour objectif de proposer un nouveau style de gameplay axé sur l’exploration, les énigmes et les puzzles.

« Les joueurs de The Crew Motorfest devront tirer parti de leur environnement et de la nouvelle fonctionnalité de treuil pour surmonter les obstacles environnementaux, explorer des ruines anciennes et progresser sur l'île », révèle notamment Ubisoft. Une île qui, dans la pure tradition des jeux Tomb Raider, sera par ailleurs marquée par la présence de créatures préhistoriques, tels qu’un Mosasaurus colossal ou le fameux T-Rex.

Bien sûr, qui dit aventure premium dit également que Tomb Raider: Secrets of Ni’ihau nécessitera de mettre la main au portefeuille pour être joué. À ce titre, deux solutions s’offriront alors aux joueurs de The Crew Motorfest :

Soit en achetant le Pass Année 4 du jeu, vendu au prix de 29.99€

Soit en achetant le DLC Tomb Raider à l’unité, à un prix encore inconnu

Dans tous les cas, nul doute que ce crossover inattendu fait déjà des heureux chez les fans de Lara Croft. « C’est fou, mais ça a l’air fun », s’étonne par exemple un internaute sur X en réaction à l’annonce. « C’est tellement aléatoire, mais j’en suis », déclare un autre de son côté.

Source : Ubisoft