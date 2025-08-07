Si Crystal Dynamics tarde encore à dévoiler ce que nous réserve l’avenir de Tomb Raider, la dernière apparition de Lara Croft dans l’univers de Dead by Daylight pourrait quant à elle nous révéler de précieux indices.

Tandis que le prochain Tomb Raider continue cruellement de se faire désirer auprès des fans, Lara Croft, elle, n’a définitivement pas le temps de s’ennuyer. Outre le retour de ses six premières aventures au format remastérisé, l’héroïne a en effet eu droit à d’innombrables crossovers avec d’autres franchises au cours des dernières années, à l’instar de Pinball FX ou encore World of Tanks par exemple. La dernière en date, qui a marqué son retour dans l’univers de Dead by Daylight, a toutefois particulièrement attiré l’attention des fans.

Tomb Raider x Dead by Daylight, un crossover révélateur

En effet, après avoir eu droit à un premier crossover avec le titre de Behaviour Interactive en juillet 2024, l’héroïne de Tomb Raider a fait son grand retour dans le jeu il y a tout juste quelques jours grâce à l’apparition de deux nouveaux skins. L’un d’eux n’est alors autre que la fameuse tenue « unifiée », que Crystal Dynamics se plait à mettre un peu partout en avant pour teaser le prochain opus avant sa grande annonce. Et justement, plus que l’apparence de l’aventurière dans le futur Tomb Raider, ce nouveau skin pourrait également nous révéler certains éléments biographiques de celle-ci.

C’est en tout cas ce que théorisent actuellement les fans à la lecture de cette dernière, qui met en lumière des éléments inédits du passé de l’héroïne. « Lorsqu’elle était étudiante, Lara Croft a fait équipe avec des aventuriers locaux lors d’une retraite dans la nature sauvage. Ensemble, ils ont ajusté leurs lacets pour la descente qui les attendait. Elle s’est assise au bord du précipice, émerveillée par la forêt qui s’étendait jusqu’à l’horizon » peut-on en effet lire dans Dead by Daylight. Or, le fait est que certains éléments détonnent alors de l’histoire que l’on connait des derniers Tomb Raider.

Tout d’abord, si l’on se fie à la trilogie sortie entre 2013 et 2018, Lara ne possédait pas encore sa tenue iconique au moment de l’université. Cela marque donc un premier changement notable. Ensuite, aucune retraite avec des aventuriers locaux n’a jamais été évoquée non plus dans les jeux. De fait, cela pourrait peut-être faire le lien avec certains leaks, qui évoquaient l’existence d’une « Société de Raiders » à laquelle elle pourrait appartenir. Enfin, la mention d’une forêt, d’où elle semble avoir été extirpée par l’Entité, pourrait révéler le cadre du prochain Tomb Raider.

Une tenue qui en dit peut-être long

Bien sûr, tout cela ne reste que de la pure spéculation de la part des fans, qui se raccrochent à ce qu’ils ont pour tenter de déterminer où les conduira l’avenir de Tomb Raider. Toutefois, cela pourrait aisément faire sens si l’on recoupe tous ces éléments avec les dernières déclarations de Crystal Dynamics, qui a révélé vouloir créer une timeline « unifiée » entre les deux premières générations de Tomb Raider et la génération reboot. Ceci expliquerait ainsi pourquoi nous avons ici droit à des détails qui, jusqu’à présent, n’avaient jamais été abordés dans les jeux.

Pour preuve, la biographie de la tenue « Survivante », sortie en juillet 2024, colle quant à elle parfaitement au scénario de Tomb Raider (2013), en expliquant notamment que Lara aurait été attrapée par l’Entité de Dead by Daylight alors qu’elle se trouvait sur l’île du Yamatai. D’où le fait que pour les fans, la mention d’une forêt pourrait cette fois-ci être un indice sur la destination – ou l’une des destinations – du prochain opus. Gageons que nous aurons la réponse à cette question lorsque Crystal Dynamics se décidera, enfin, à lancer la communication autour du prochain Tomb Raider.

