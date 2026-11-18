Pour la sixième fois en l’espace de deux ans seulement, les créateurs de Tomb Raider ont annoncé la réduction de leurs effectifs via une nouvelle vague de licenciements.

Depuis quelques mois, les choses semblaient enfin aller pour le mieux pour Crystal Dynamics qui, au-delà d’avoir célébré les 30 ans de Tomb Raider avec beaucoup de panache, a également mis les bouchées doubles sur la communication autour de Legacy of Atlantis depuis le Summer Game Fest. Mais notre industrie étant ce qu’elle est actuellement, une mauvaise nouvelle est malheureusement venue s’immiscer à la fête tandis que pour la sixième fois en l’espace de deux ans, le studio a annoncé avoir été victime d’une nouvelle vague de licenciements.

Crystal Dynamics victime d’une nouvelle vague de licenciements

L’information, repérée hier par certains médias, est notamment partie d’un post publié sur LinkedIn par Joshua Mitchell, design manager chez Crystal Dynamics, forcément très déçu d’annoncer que c’était désormais à son tour d’écrire un tel message. « Après plusieurs vagues de licenciements chez Crystal Dynamics, c’était aujourd’hui mon tour. Mon premier licenciement en l’espace de 14 ans à créer des jeux », déplore le développeur, dont le CV comprend notamment le tristement annulé Perfect Dark, mais également les deux prochains Tomb Raider.

« J’en ai adoré chaque minute, et je suis reconnaissant envers tous ceux avec qui j’ai pu travailler. Vous allez me manquer ». Malheureusement, Mitchell n’est toutefois pas la seule victime de cette nouvelle vague de licenciements, qui comprend également Garin R. K. Richards, ingénieur logiciel UI, et Kevin Baker, artiste technique environnemental notamment à l’œuvre sur la création du monde de Tomb Raider Catalyst. Au total, ce sont 8 nouvelles personnes qui ont perdu leur emploi chez Crystal Dynamics, menant l’ensemble à environ 70 sur une période de deux ans.

Le studio prend officiellement la parole

Peu après la propagation de cette triste nouvelle, le studio a alors officiellement décidé de prendre la parole à ce sujet dans les colonnes du média GamesRadar+, où la déclaration suivante a été effectuée :

« Crystal Dynamics a pris la décision difficile mais nécessaire d’un point de vue business de réduire les effectifs du studio de 8 personnes. À chaque fois que nous supprimons des postes au sein d’un projet, nous mettons tout en œuvre pour trouver en priorité de nouvelles fonctions à nos excellents collègues. Toutes les personnes concernées bénéficient d’une indemnité de départ complète ainsi que d’un accompagnement à la recherche d’emploi pour les aider à traverser cette transition. Nous leur souhaitons bonne chance et espérons retravailler avec elles à l’avenir ». Crystal Dynamics, dans un communiqué envoyé à GamesRadar+

Quid du développement des prochains Tomb Raider ?

Cela suffira-t-il à apaiser les cœurs ? Probablement pas. Mais les créateurs de Tomb Raider, comme bien d’autres compagnies de jeu vidéo, ne semblent malheureusement pas épargnées par la réalité du marché, qui aura causé bien des dégâts dans l’industrie ces dernières années. Il ne nous reste maintenant plus qu’à espérer que cette sixième vague était la dernière. En attendant, le studio reste pleinement concentré sur son travail sur Tomb Raider: Legacy of Atlantis, à venir le 12 février 2027, mais également Tomb Raider Catalyst, attendu de son côté pour 2028.

Sources : GamesRadar+, Crystal Dynamics