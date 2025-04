On attend encore et toujours des nouvelles du prochain Tomb Raider par Crystal Dynamics alors en attendant, on s’occupe avec les premières aventures de Lara entièrement remastérisées. Des compilations efficaces qui nous permettent de replonger bien des années en arrière, dans les années 90-2000. L’époque où Lara était une femme aguerrie et qui n’avait pas froid aux yeux, n’hésitant pas à se mettre en difficulté durant ses voyages aux quatre coins du monde. Si vous êtes de ses fans, alors ce joli collector de plus signé Dark Horse pourrait bien vous plaire.

Une belle statuette pour le premier Tomb Raider, le retour de la Lara classique !

La Lara Croft des premiers Tomb Raider n’a strictement rien à voir avec la nouvelle aventurière née du reboot de 2013. Que ce soit sur l’écriture, la personnalité ou le physique, les deux femmes sont très différentes. Ici, le collector de Dark Horse met la Lara dite " Classique " sur le devant de la scène. Celle que l’on retrouve notamment dans le premier Tomb Raider. C'est d'ailleurs elle qui a inspiré le design de cette statuette en PVC. L’aventurière est représentée en pleine action, déjouant des pièges en s’appuyant sur une carcasse d’un ancien guerrier dans ce qui semble être un tombeau de l’Égypte ancienne. Dans son autre main, elle tient un morceau du Scion, l’artefact Atlante au cœur de l’intrigue du premier Tomb Raider.

La statuette fait 16,5 cm de haut pour 17,8 de large et 15,2 cm de profondeur. Une belle pièce figée tout en PVC donc, qui est également vendue avec des pièces interchangeables comme des jets de flamme pour remplacer les lances en arrière plan ou un bras libre pour Lara au lieu de lui faire tenir l’artefact. Le tout est de retour en stock sur Amazon et Rakuten notamment à moins de 100€. Une jolie figurine Tomb Raider qui pourrait bien trouver toute sa place dans votre collection.