Alors que la série animée Tomb Raider La Légende de Lara Croft continue de faire parler d’elle depuis sa sortie sur Netflix, Dark Horse Deluxe dévoile une nouvelle figurine PVC directement inspirée de cette version revisitée de l’icône du jeu vidéo. Un objet de collection qui devrait séduire autant les fans de la saga que les amateurs de belles pièces.

Un hommage fidèle à la nouvelle Lara avec ce collector Tomb Raider

Difficile de ne pas reconnaître le charisme emblématique de Lara Croft dans cette figurine de 18,4 cm Tomb Raider. Sculptée en partenariat avec Legendary, la pièce reprend à la perfection l’apparence de la jeune archéologue version animée, avec des couleurs fidèles à l’écran, une pose dynamique et un soin évident apporté aux détails.

Lara est représentée brandissant un imposant cimeterre, dans lequel est enchâssée la mystérieuse "Pierre du Péril de la Colère", un élément central de la nouvelle intrigue. Elle repose sur une base de 15 cm de diamètre, idéale pour trôner fièrement au cœur d’une collection Tomb Raider.







Pour les fans de la série Netflix… et les autres

Même si vous n’avez pas encore regardé la série animée Tomb Raider, cette figurine a tout pour séduire. Une finition soignée, une posture pleine de mouvement, et ce petit supplément d’âme propre aux meilleures adaptations. On retrouve toute la détermination, la grâce et l’esprit de l’iconique Lara Croft, dans une version à la fois moderne et respectueuse de la série.

La figurine Tomb Raider est disponible en précommande sur le site Dark Horse Direct, au prix de 60,64 €. Attention, les frais de port et éventuelles taxes ne sont pas encore précisés. La sortie officielle est prévue entre avril et juin 2026, il va donc falloir s’armer d’un peu de patience. Même si la série a pu diviser, cette figurine a de solides arguments pour séduire les collectionneurs. Un bon moyen de prolonger l’aventure… ou de l’afficher fièrement sur ses étagères.

Source : Dark Horse