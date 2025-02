Avec Tomb Raider 1-3 Remastered et 4-6 Remastered, malgré visiblement de gros problèmes actuellement sur cette dernière compilation, il est possible de (re)découvrir les jeux d'origine qui ont propulsé Lara Croft au rang d'icône absolue du jeu vidéo. Pour les amateurs de rétrogaming préférant l'expérience originale, une autre collection vient fraîchement d'être annoncée, pour une sortie dans les prochains mois, courtoisie cette fois d'Evercade.

Une nouvelle collection délicieusement rétro pour Tomb Raider

Si vous ne connaissez pas Evercade, il s'agit pour rappel d'une société centrée sur le rétrogaming, qui vend des consoles de salon, portables et mini bornes d'arcade à prix relativement correct, compatibles avec des cartouches spécifiquement conçues pour. Tout cela pour jouer à des jeux considérés aujourd'hui comme rétro, pour le plus grand plaisir des nostalgiques. Leur dernière cartouche en date, qui nous intéresse ici, cible justement la mythique licence Tomb Raider.

Plus spécifiquement, il s'agit de la deuxième collection proposée par Evercade. Elle fait donc suite à une première incluant les trois légendaires premiers jeux de la franchise, qui plus est dans leur forme originale. Cette seconde collection Tomb Raider par Evercade comprend de son côté The Last Revelation et Chronicles. Le vilain petit canard qu'est Angel of Darkness semble, bon gré mal gré, être cette fois passé à la trappe, contrairement à la collection 4-6 Remastered. Petite cerise sur le gâteau : cette collection d'Evercade comprend une toute nouvelle version d'un niveau bonus jusqu'alors disponible uniquement sur PC. Si les collections Remastered n'étaient pas de votre goût, peut-être que leur équivalent au format rétro pourrait davantage vous convaincre. Il est toutefois obligatoire de disposer d'une console Evercade compatible avec leurs cartouches.

Tomb Raider Collection 2 par Evercade arrivera en tout cas courant avril 2025, avec des précommandes qui s'ouvriront le 25 février à venir. À noter cependant que les produits d'Evercade sont vendus chez des marchands externes. En France, nous avons par exemple Amazon, Fnac, Funstock, Just for Games ou encore Micromania. Pour plus d'informations sur leurs produits et la collection à venir, rendez-vous sur le site officiel d'Evercade, cité également en source ci-dessous.

