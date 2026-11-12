Tandis que les fans de Lara Croft auront enfin le plaisir de la retrouver l'an prochain dans Legacy of Atlantis, le véritable nouveau jeu de la licence qu'est Tomb Raider Catalyst va malheureusement se faire quant à lui désirer jusqu'à 2028. En attendant, Amazon a récemment, et de façon assez surprenante très discrètement, confirmé une bonne nouvelle qui s'inscrit dans la lignée du Remake à venir : une sortie simultanée non seulement sur PC, PS5 et Xbox Series, mais également sur Nintendo Switch 2.

Amazon confirme discrètement une version Switch 2 de Tomb Raider Catalyst

Alors que les deux prochains jeux Tomb Raider représentent probablement un très gros morceau de son activité gaming, et compte tenu de la console visée, Amazon a fait part d'une surprenante sobriété pour faire sa dernière annonce autour de Catalyst, le prochain véritable nouveau jeu mettant en scène la légendaire Lara Croft. Il nétait en effet pas question de trailer, ni de communiqué tapageur mais au détour d'une simple FAQ.

Amazon a en effet très discrètement mis à jour sur Amazon News l'article de présentation de ses deux nouveaux Tomb Raider, publié à l'origine lors des Game Awards 2025. On y lit ainsi noir sur blanc que Tomb Raider: Legacy of Atlantis sort le 12 février 2027, que Tomb Raider Catalyst arrivera quant à lui en 2028, et que les deux jeux cibleront PC, PS5, Xbox Series et donc aussi Nintendo Switch 2.

© Crystal Dynamics/Amazon

Qu'attendre de la version Switch 2 de Catalyst ?

Si le fait que Crystal Dynamics et Amazon prévoient bien de sortir Tomb Raider Catalyst sur l'ensemble des plateformes actuelles est une bonne nouvelle, il faudra sans doute se préparer à quelques compromis pour un bon fonctionnement du jeu sur la console hybride de Nintendo. À l'image d'autres portages récents, et qui plus est pour un jeu développé sous Unreal Engine 5, on imagine aisément que les développeurs devront faire des concessions sur la qualité graphique, la résolution et le framerate afin que le jeu tourne correctement.

D'ici à la sortie de Tomb Raider Catalyst courant 2028, il se peut toutefois que la Nintendo Switch 2 ait droit à des améliorations notamment logicielles, dont le DLSS de NVIDIA qu'elle supporte, et qui pourrait donc assurer de bonnes performances avec des concessions moindres. Pour l'heure, il faut simplement se contenter de la bonne nouvelle d'une véritable sortie multiplateformes pour la prochaine et nouvelle grande aventure de Lara Croft.

Source : Amazon