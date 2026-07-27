Annoncé pour 2027, Tomb Raider Catalyst va finalement prendre un peu de retard si l’on en croit une déclaration d’Amazon, qui a depuis cherché à botter en touche sur la question.

En décembre dernier, Lara Croft faisait un retour extrêmement attendu sur la scène des Game Awards avec non pas une, mais bien deux annonces de jeux. Celle de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake du premier épisode au cœur de l’actualité depuis plusieurs semaines maintenant ; puis celle de Tomb Raider Catalyst, future entrée majeure initialement annoncée pour 2027. Car comme on pouvait s’y attendre, il semblerait que le report de Legacy of Atlantis ait également eu un impact sur la date de sortie de Catalyst, qui ne devrait pas arriver avant 2028.

Tomb Raider Catalyst est reporté à 2028…

C’est tout du moins ce qu’a récemment déclaré Jeffrey Gattis, nouveau chef du gaming chez Amazon, au détour d’une interview pour le média The Game Business. « Évidemment, nous avons annoncé deux jeux Tomb Raider », rappelle-t-il en discutant avec le journaliste Christopher Dring de la stratégie de l’éditeur dans l’industrie du jeu vidéo. « [Il y a] Legacy of Atlantis qui sortira le 12 février l’année prochaine, puis on enchaînera en 2028 avec Tomb Raider Catalyst, donc nous sommes très excités à leur sujet ».

Pour les fans de Lara Croft, c’est alors un nouveau coup dur, même si on ne peut pas dire non plus qu’il s’agisse d’une grande surprise. Car après plus de huit ans d’absence – si l’on omet les remasters des six premiers Tomb Raider sortis en 2024 et 2025, il était difficile d’imaginer Amazon sortir deux grosses cartouches avec Legacy of Atlantis et Catalyst la même année. Même si, il semble tout de même important de le préciser : à ce jour, Crystal Dynamics, qui est en charge du développement de Tomb Raider Catalyst, n’a pas encore officialisé l’information de son côté.

…même si Amazon semble vouloir botter en touche à ce sujet

D’ailleurs, peu après la déclaration de Jeffrey Gatis, qui s'est évidemment répandue comme une traînée de poudre dans le sens où il s’agit d’une source officielle, un porte-parole d’Amazon a finalement botté en touche auprès du média Gematsu. « Nous n’avons rien de nouveau à annoncer concernant le calendrier de Tomb Raider Catalyst. Le développement du jeu avance bien, et nous avons hâte de vous donner plus de détails à mesure que la date de sortie approche ». Ce qui, on ne va pas se mentir, ne change probablement rien à la réalité de la situation.

Mais nul doute que nous en saurons plus une fois Legacy of Atlantis disponible, ce dernier étant actuellement la priorité absolue chez Amazon. Co-développé par Flying Wild Hog et Crystal Dynamics, ce dernier revisitera les premières aventures de Lara Croft sorties en 1996 en unifiant l’ensemble de ses épopées sous la bannière du reboot opéré en 2013. Tomb Raider Catalyst, ensuite, viendra quant à lui nous conter une aventure inédite se déroulant après les événements de Tomb Raider Underworld.

Sources : The Game Business, Gematsu