L’information est tombée il y a quelques jours : après Legacy of Atlantis, c’est désormais au tour de Tomb Raider Catalyst, initialement annoncé pour 2027, de reporter sa fenêtre de sortie. En effet, comme révélé par Jeffrey Gattis, chef du gaming chez Amazon, le titre développé par Crystal Dynamics aurait désormais glissé à 2028, probablement dans l’objectif d’éviter à l’éditeur de sortir ses deux grosses cartouches la même année. Ce faisant, ce dernier le condamne toutefois à devenir le premier Tomb Raider à devoir se passer de toute version physique sur PS5.

Pas de version physique pour Tomb Raider Catalyst sur PS5

Car comme révélé par PlayStation il y a maintenant plusieurs semaines, la production de jeux physiques pour la plateforme sera officiellement arrêtée à partir de janvier 2028, tant pour les titres first party que pour les titres third party. Autrement dit, Tomb Raider Catalyst devrait donc fatalement devenir le premier jeu de la franchise à devoir se contenter d’une sortie numérique uniquement ; en tout cas si l’on omet les spin-off Lara Croft à leur lancement. Et forcément, pour les fans, cela reste une nouvelle difficile à avaler.

Bien sûr, jusqu’à preuve du contraire, Tomb Raider Catalyst pourra toujours être acheté en édition physique sur Xbox Series, ce qui constituera sans doute une belle alternative pour les collectionneurs. Mais sachant que les aventures de Lara Croft ont toujours été étroitement liées à l’univers PlayStation, cela rend tout de même la situation quelque peu attristante. Même si, pour la beauté du geste, le coup du sort veut que le remake du premier opus soit finalement le dernier jeu à avoir droit à une version physique sur PS5, ce qui est une bien jolie façon de boucler la boucle.

C’est donc finalement là où tout a vraiment commencé pour l’héroïne qu’une nouvelle page de son histoire devrait se tourner le 12 février 2027. À moins que les joueurs, bien décidés à se mobiliser en masse pour pousser PlayStation à revenir sur sa décision, ne parviennent à faire plier le constructeur. Auquel cas, Tomb Raider Catalyst pourrait échapper au triste destin qui l’attend actuellement. Réponse dans l’année à venir, probablement. En attendant, le focus d’Amazon reste naturellement sur Legacy of Atlantis, qui ne manque pas une occasion de se dévoiler.

Source : Amazon