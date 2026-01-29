Lors de la dernière cérémonie des Game Awards, les fans de Tomb Raider ont eu droit à plusieurs bonnes nouvelles. On apprenait d'une part qu'un certain Tomb Raider: Legacy of Atlantis était en préparation, et qu'il s'agira d'une réinterprétation du premier épisode de la série sorti en 1996. Mais l'autre grosse annonce concernait un nouvel épisode entièrement inédit nommé Tomb Raider Catalyst, attendu pour 2027. Et à en croire certains informateurs, ce prochain opus pourrait apporter une nouveauté jamais vue dans l'histoire de la licence.

Tout est parti d'un message posté sur le compte X d'un certain V Scooper. C'est précisément ce compte qui, déjà en mai 2024, prétendait que le prochain épisode de Tomb Raider serait entièrement en monde ouvert et basé en Inde. La localisation s'est effectivement confirmée lorsque la première bande-annonce est sortie. A l'heure actuelle, rien n'annonce cependant de façon claire que Tomb Raider Catalyst serait basé sur un monde ouvert, mais une image pourrait bien vendre la mèche.

Tomb Raider Catalyst pourrait-il être un monde ouvert ?

« Cette capture suggère à elle seule que Tomb Raider Catalyst est entièrement en monde ouvert », écrit-il sur le réseau social en mentionnant une image tirée du trailer d'annonce du jeu. On y voit Lara accrochée à un rocher, faisant face à une vaste étendue de forêts, de montagnes et de collines. Le post se poursuit : « les montagnes enneigées, les jungles et les déserts coexistent. Tout est visible à l'horizon, ce qu'on peut lire comme une seule et même carte et non des régions isolées ».

Le tweet original posté en anglais sur le compte X de V SCOOPER.

Il faut effectivement reconnaître que cette capture d'écran reprend des codes visuels qu'on associe généralement à un monde ouvert. On y voit certes la célèbre aventurière au premier plan, mais c'est avant tout le paysage qui est mis en avant, avec plusieurs environnements distincts. Historiquement, la licence Tomb Raider divise ses épisodes en niveaux, ou en larges zones cloisonnées. Mais aucun titre n'a jusqu'à présent proposé de véritable monde ouvert, ce qui serait donc une nouveauté majeure.

Rien n'a été officiellement confirmé, mais on sait que le directeur du studio Crystal Dynamics avait déjà fait une annonce qui peut être interprétée dans ce sens. Dans une interview accordée à GamesRadar+, Scot Amos déclarait effectivement que Tomb Raider Catalyst sera « l'épisode le plus gros qu'ils aient jamais produit ». Ces rumeurs sont donc à prendre avec des pincettes, mais pourraient tout à fait laisser entendre que ce prochain volet de la saga proposera l'une des plus larges zones de jeu de la série. Réponse en 2027.