Tomb Raider Catalyst, prochain gros jeu inédit de la licence, refait parler de lui avec une très bonne nouvelle pour les fans.

La licence Tomb Raider est restée silencieuse bien trop longtemps et désormais, elle se prépare à faire un come-back sur les chapeaux de roues. Tomb Raider Legacy of Atlantis arrivera chez nous en février 2027 et on apprend aujourd'hui qu'Embracer maintient son Tomb Raider Catalyst pour 2028 et précise même qu'il sortirait avant le mois de mars.

La date de sortie de Tomb Raider Catalyst se précise, la fenêtre se rétrécit

À l'origine, TR Legacy of Atlantis devait sortir en 2026, suivi par Catalyst en 2027, mais les plans ont changé. Un certain GTA 6 n'est certainement pas anodin dans la décision, même si l'on n'a pas le fin mot de l'histoire. Toujours est-il qu'il était évident qu'avec le report du remake, Tomb Raider Catalyst allait lui aussi être décalé. Cela a été confirmé par Jeffrey Gattis, chef de la branche gaming d'Amazon, et la fenêtre de sortie se précise aujourd'hui grâce à Embracer.

Dans le compte rendu du dernier bilan financier d'Embracer, on peut en effet voir que le groupe maintient la sortie de Catalyst pendant l'exercice allant d'avril 2027 à mars 2028. En d'autres termes, Catalyst devrait bien sortir début 2028 et l'on peut même spéculer en visant le mois de février si l'on suit le calendrier des précédents jeux de la licence.

TR 1-3 Remastered : 14 février 2024

TR 4-6 Remastered : 14 février 2025

Tomb Raider Legacy of Atlantis : 12 février 2027

TR Catalyst : début 2028 (dévrier également ?)

Un jeu extrêmement attendu par les fans

Ce serait finalement cohérent puisqu'un an se sera écoulé entre Legacy of Atlantis et Catalyst, laissant suffisamment de temps pour relancer la machine. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de nouveau jeu principal depuis Shadow of the Tomb Raider en 2018. Ça fait donc 8 longues années que Lara est à la retraite, et ce même si l'on a eu le droit à deux collections de remasters pour ses six premières aventures.

Tomb Raider Catalyst sera quant à lui le premier jeu inédit de la franchise depuis la fin de la trilogie Survivor. On retrouvera une Lara plus âgée et expérimentée qui va devoir affronter un terrible cataclysme mythique dans le nord de l'Inde. Un jeu que l'on nous annonce comme marquant une nouvelle direction audacieuse pour la série. Le jeu est attendu pour 2028 sur PS5, Xbox Series et PC.