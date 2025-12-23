Deux nouvelles aventures de Lara Croft ont été annoncées lors de la cérémonie des Game Awards 2025 : Legacy of Atlantis, réinterprétation totale du premier jeu de 96, et Tomb Raider Catalyst, la suite des aventures de Lara Croft. On le savait depuis le départ, Crystal Dynamics voulait unifier d'une manière ou d'une autre toutes les timelines de l'aventurière, on sait désormais comment et même où se situent exactement les prochains jeux dans la chronologie.

Les nouvelles aventure de Lara Croft se dérouleront bien après tout ce que l'on connait

La licence fêtera ses 30 ans en 2026. Une franchise qui a vu naître une multitude de jeux depuis ses débuts à la fin des années 90, et où il peut être quelque peu difficile de s'y retrouver si l'on souhaite s'y mettre désormais. Puisque oui, il y a bel et bien une continuité. Lara Croft évolue de jeu en jeu, malgré les deux reboots qu'a subis la série en 2006 et en 2013. Tomb Raider Catalyst et Legacy of Atlantis marqueront à leur tour un nouveau virage important pour la licence. Ils devraient tous deux emprunter à la fois aux derniers jeux de la saga, mais également à la trilogie Legend, tout en prenant une nouvelle voie.

Il faudra bien évidemment attendre d'en voir et d'en savoir plus avant de pouvoir juger, mais en attendant, on sait enfin quelle est la chronologie des jeux à prendre en compte. C'est le directeur du jeu, Will Kerslake lui-même, qui a confirmé la place de Tomb Raider Catalyst dans l'histoire au micro de GameRadar peu de temps après l'annonce : « D'un point de vue chronologique, Catalyst se déroule des années après les événements d'Underworld. La trilogie reboot servant de récit des origines ».

La nouvelle chronologie des jeux Tomb Raider

TR Catalyst va donc nous faire découvrir une Lara très expérimentée, plus qu'elle ne l'est encore dans Underworld et donc forcément plus âgée ce qui devrait d'ailleurs avoir un impact sur la narration, c'est en tout cas ce que l'on espère. Pour rappel, dans Catalyst, Lara sera confrontée à un véritable cataclysme mythologique qui réduira en cendres une partie de l'Inde. Elle devra non seulement affronter d'autres pilleurs de tombes, mais aussi empêcher que la catastrophe ne s'étende. Ce sera là le plus grand jeu de la licence à ce jour selon les développeurs.

Voici donc la nouvelle chronologie des jeux Tomb Raider

Tomb Raider (2013)

(2013) Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

TR Legacy of Atlantis (à venir en 2026)

(à venir en 2026) Tomb Raider Legend

TR Underworld

Tomb Raider Catalyst (à venir en 2027)

À l'heure où sont écrites ces lignes, il n'est pas encore clair si des choses sont récupérées des jeux 2 à 5. Pour ce qui est des épisodes 4 et 5 d'ailleurs, il paraît peu probable qu'ils soient liés, puisque tous deux racontent des faits se déroulant durant l'enfance de Lara, très différents de ce qui est narré dans les reboots. TR 6 : L'Ange des Ténèbres est quant à lui définitivement mis de côté, au même titre que TR Anniversary et Tomb Raider 1, qui vont laisser leur place à Legacy of Atlantis.

source : GameRadar, Crystal Dynamics