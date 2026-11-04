Le 12 février 2027, Lara Croft sera enfin de retour avec Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un nouvel opus co-développé par Flying Wild Hog et Crystal Dynamics. Conçu pour réinventer l’épisode fondateur de Core Design, il marquera alors le point de départ d’une nouvelle ère pour la franchise, qui se prolongera ensuite dès 2028 avec Tomb Raider Catalyst, qui se déroulera quant à lui des années plus tard dans la vie de l’aventurière. Et comme a pu nous le confier Alix Wilton Regan, aka la nouvelle Lara Croft, cela fera une grande différence pour le personnage.

Entre Legacy of Atlantis et Tomb Raider Catalyst, Lara aura évolué

Et pour cause, si Legacy of Atlantis mettra encore en scène une version relativement jeune de l’héroïne, Tomb Raider Catalyst, quant à lui, mettra en scène une version encore plus accomplie du personnage. Une version qui aura vécu toutes les aventures qu’on lui connaît depuis 30 ans maintenant, et qui reprendra – sous le prisme du reboot – son histoire où l’avait laissé Tomb Raider Underworld en 2008. Pour l’actrice, il était donc indispensable de marquer cette évolution dans sa façon de l’interpréter entre les deux opus.

« Elle a encore plus confiance en elle, elle est même plus charismatique je dirais », nous a-t-elle confié lors de notre rencontre au TR30 Derby. « Elle a un peu plus de force, dans sa personnalité et dans le personnage de Lara en lui-même ». C’est pourquoi pour Tomb Raider Catalyst, Wilton Regan a fait en sorte de jouer avec la tonalité de sa voix afin de mieux marquer ce gain d’expérience et de confiance depuis les événements de Legacy of Atlantis :

« Ce que j’ai essayé de faire, c’est de donner l’impression qu’elle est plus ancrée (ndlr : « grounded » en anglais). Je voulais vraiment qu’elle soit plus ancrée dans Catalyst que dans Legacy of Atlantis parce que oui, il y a une différence. Et je voulais faire quelques petits trucs avec sa voix ». Alix Wilton Regan, lors d'une interview pour Gameblog

© Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

« J’ai essayé de faire des petits trucs avec ma voix »

Évidemment, impossible pour l’actrice de nous en dire plus pour le moment, l’heure n’étant pas encore venue pour Crystal Dynamics de parler de Tomb Raider Catalyst. Elle a néanmoins précisé qu’à en croire les retours qu’elle a pu avoir du directeur audio œuvrant sur les deux projets, la différence se fait bel et bien entendre. « Il m’a dit ça il y a un mois. Il m’a dit : ‘Mais tu sais Alix, il y a vraiment une différence dans ta voix. Je l’entends’ », s’est-elle réjouie. Avant d’ajouter : « Bon, lui c’est son job, c’est sa passion, c’est son talent d’entendre les petites différences dans une voix ».

Car bien sûr, pour Wilton Regan, c’est aux joueurs qu’il adviendra réellement de juger du résultat à l’arrivée. « Je ne sais pas si le public va tout entendre, mais oui, j’ai essayé de faire des petits trucs avec ma voix pour marquer la différence entre les deux jeux », a-t-elle conclu. Et l’avantage, c’est qu’il n’y aura pas forcément besoin d’attendre la sortie de Tomb Raider Catalyst pour s’en assurer, puisqu’il suffit déjà de regarder les trailers dévoilés aux Game Awards 2025 et les trailers qui ont suivi pour Legacy of Atlantis pour entendre la nuance.