Restée particulièrement discrète depuis la sortie de Shadow of the Tomb Raider en 2018, la franchise de Crystal Dynamics est maintenant de retour, et l’actualité s’annonce on ne peut plus dense pour les mois à venir. En effet, entre l’arrivée de la série Prime Video mettant en scène Sophie Turner dans la peau de Lara Croft, et la sortie très attendue de deux nouveaux opus d’ici 2027, les fans de l’aventurière auront largement de quoi faire. Et grâce à l’oreille attentive de certains d’entre eux, on en sait désormais plus sur le casting de Tomb Raider Catalyst.

Une star de Resident Evil rejoint Tomb Raider Catalyst

Car oui, si tous les projecteurs sont actuellement braqués sur Tomb Raider: Legacy of Atlantis, le nouveau remake du premier opus à venir dès cette année, les fans n’en oublient pas pour autant l’annonce du prochain jeu développé par Crystal Dynamics. Un jeu qui, comme nous avons pu l’apprendre à l’issue des Game Awards, se déroulera alors après les événements de Tomb Raider Underworld, et mettra donc enfin en scène une héroïne parfaitement accomplie après des années d’expérience sur le terrain.

Et les détails au sujet de Catalyst ont beau être encore relativement flous pour le moment, il s’avère néanmoins que l’on connait déjà l’identité de l’actrice qui incarnera l’une des antagonistes de cet opus : Eva La Dare. « Bon sang ! Tu as l’oreille fine ! » a-t-elle en effet répondu à un fan sur X lui demandant si c’était bien sa voix que l’on entendait dans le trailer. « Je ne peux pas en dire plus pour l’instant, mais je suis très heureuse de prendre part à cette franchise légendaire » ajoute-t-elle alors, confirmant ainsi sa présence dans Tomb Raider Catalyst.

Et si le nom de cette actrice vous dit quelque chose, c’est normal. C’est également elle qui interprétait Sheva Alomar, l’acolyte de Chris Redfield, dans Resident Evil 5 ; ainsi qu’Elena dans Street Fighter. Une belle prise de la part de Crystal Dynamics, donc, qui se garde néanmoins pour l’instant de nous en dire plus sur le personnage incarné par Eva La Dare. Sera-t-elle l’antagoniste principale de Tomb Raider Catalyst, ou simplement l’une des rivales de Lara dans cette nouvelle aventure ? Réponse, si tout se passe bien, d’ici 2027 au plus tard.

Source : Eva La Dare