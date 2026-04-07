Tomb Raider a enfin donné de ses nouvelles lors des Game Awards 2025 et nous avait annoncé pas moins de deux nouveaux jeux. Tomb Raider Catalyst, un opus inédit et Tomb Raider Legacy of Atlantis, remake du premier épisode de la franchise. Autant dire qu'après des années de silence radio, ces annonces ont fait l'effet d'une bombe auprès des fans. Mais si l'on en croit les dernières informations qui ont fuité, les plans ont encore changé.

Tomb Raider Legacy of Atlantis pourrait rater 2026

Lara va visiblement devoir attendre avant de sortir les pétoires puisque d'après le très informé @RaidersSociety, Tomb Raider Legacy of Atlantis pourrait bien rater sa sortie cette année et ne sortirait finalement que début 2027. Si l'info est à prendre avec des pincettes, rumeur oblige, l'informateur en question a déjà visé juste concernant l'annonce même de Legacy of Atlantis notamment. Il est bon de préciser que l'informateur n'a pas donné de source précise cette fois-ci pour conserver l'anonymat selon lui. ce qui ne manque pas de faire réagir les fans qui sont divisés sur le sujet. Certains affirment que « c'est des conn*ries », d'autant qu'il n'y a pas de source, tandis que d'autres ne sont pas surpris que cela puisse arriver.

Il faut tout de même admettre qu'un report ne serait pas si étonnant que ça. Initialement, Tomb Raider Legacy of Atlantis devait sortir cette année et Catalyst en 2027. Nous voilà au beau milieu du printemps sans nouvelle, ce qui suggère qu'une sortie potentielle ne serait pas prévue avant plusieurs mois, voire carrément la fin de l'année. Sauf que dans ces eaux-là, il y a un prédateur avec qui personne ne veut nager, un certain GTA 6, dont la sortie est toujours calée pour le mois de novembre (pour le moment). D'autres très grosses sorties sont également attendues comme Fable 4, Marvel's Wolverine, le prochain Call of Duty… Il est donc plus que probable que le prochain Tomb Raider souhaite jouer la sécurité.

On attendra de toute façon une officialisation de la date de sortie avant de tirer de réelles conclusions. Si annonce il y a, il y a fort à parier qu'elle ne traînera pas, d'autant que le Summer Game Fest et les périodes de grandes annonces approchent à grands pas.