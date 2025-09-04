Les choses bougent enfin du côté de Tomb Raider ! Alors que les derniers mois n’ont été que rumeurs et spéculations sur les futurs projets en préparation, nous avons aujourd’hui eu droit à des informations tout ce qu’il y a de plus officielles concernant le retour de Lara Croft sur le petit écran. Car oui, certains l’auront peut-être oublié, mais en plus de La Légende de Lara Croft sur Netflix, l’aventurière de Crystal Dynamics aura également droit à une série live action produite par Amazon MGM Studios. Voici les premières informations à son sujet.

La série Tomb Raider donne enfin de ses nouvelles

Créée par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve), qui officiera également en tant que scénariste, productrice exécutive et co-réalisatrice, cette nouvelle adaptation de Tomb Raider sera notamment portée par Jonathan Van Tulleken et Chad Hodge. Le premier, connu pour son travail sur Shōgun et Dope Thief, disposera alors de la double casquette de directeur et de producteur exécutif, tandis que le second, que l’on a pu retrouver à l’œuvre sur Runaway et Good Behaviour, officiera quant à lui en tant que co-réalisateur et producteur exécutif.

L’annonce la plus attendue, toutefois, n’était autre que celle de l’actrice qui succèdera à Angelina Jolie et Alicia Vikander dans la peau de Lara Croft. Et après de longs mois de rumeurs, c’est désormais confirmé : c’est bel et bien la britannique Sophie Turner qui sera à l’affiche de cette nouvelle adaptation de Tomb Raider. « Je suis extrêmement heureuse d’incarner Lara Croft » s’est alors réjouie celle que l’on a notamment pu voir dans X-Men et Game of Thrones. « C’est un personnage si iconique, qui compte énormément pour tant de personnes, et je donne tout ce que j’ai ».

« Ce sont d’énormes chaussures à enfiler, pour suivre les pas d’Angelina et d’Alicia avec leurs performances exceptionnelles, mais avec Phoebe à la barre, nous (et Lara) sommes tous entre de bonnes mains. J’ai hâte de vous montrer ce que nous préparons ». Un enthousiasme naturellement partagé par Waller-Bridge, qui se réjouit également de travailler avec Turner sur un personnage qu’elle adore et avec lequel elle a grandi. « Tous les membres de l'équipe sont passionnés par Lara et sont aussi extravagants, courageux et hilarants qu'elle. Sortez vos artefacts… Croft arrive… ».

Début de production prochainement

Nous voilà donc pleinement rassurés concernant cette nouvelle série Tomb Raider qui, après avoir été révélée pour la première fois il y a maintenant trois ans, puis approuvée en mai 2024, faisait l’objet de rumeurs peu réjouissantes depuis quelques temps. Il ne reste maintenant plus qu’à donner le coup d’envoi de la production de ce futur projet, qui, d’après les informations de Deadline, devrait débuter le 19 janvier 2026. Quant à la nature exacte du scénario et à la date potentielle de diffusion, pour l’instant, cela reste un mystère.

Source : Deadline