Miss Croft se fait attendre. Le prochain gros Tomb Raider est actuellement en développement dans les coulisses de Crystal Dynamics, et les fans de la première heure l’attendent fermement. Mais pour l’heure, Lara est revenue briller avec une grosse compilation regroupant ses trois premières aventures entièrement remasterisées pour l’occasion. Malheureusement, cette compil n’a pas fait que des heureux et pour cause, elle n’est disponible qu’en version numérique. Enfin, ça, c’était avant.

Une excellente nouvelle pour Tomb Raider Remastered

Oui, chers amoureux de la galette vous allez être aux anges. Tomb Raider Remastered reviendra prochainement en version physique sur consoles ! C’est le compte officiel de Tomb Raider qui nous annonce la bonne nouvelle. Ces versions physiques sont le fruit d’un partenariat avec Limited Run, firme ô combien connue pour ses versions collectors et autres éditions physiques bourrées de goodies. Cette fois en revanche, on n'aura pas de visuel à se mettre sous la dent concernant Tomb Raider Remastered et pour cause, avant son arrivée, ce sont d’autres jeux de la licence qui vont avoir le droit à une nouvelle version physique et un beau collector.

Elle vous attend bientôt en physique ©KiKiToès - Gameblog

Une autre annonce qui va faire plaisir aux fans de Lara

C’est la seconde bonne nouvelle de la journée pour les fans de Lara, les jeux Lara Croft et le Gardien de la Lumière et Lara Croft et le Temple d’Osiris, reviendront prochainement dans une collection physique à destination de la Nintendo Switch. Un bundle comprenant la cartouche avec les deux jeux, mais aussi une version collector qui devrait faire un paquet d’heureux chez les fans collectionneurs. Pour 90€, vous pourrez non seulement avoir les deux jeux en versions physiques donc, mais aussi plusieurs goodies.

Contenu de la Lara Croft Collection Collector de Limited Run :

Les jeux Lara Croft et le Gardien de la Lumière ainsi que Lara Croft et le Temple d’Osiris sur Nintendo Switch en version physique.

Un Steelbook

L’OST en version CD

Des Illustrations

Un présentoir en acrylique représentant Lara et d’autres héros des jeux

Que ce soit les jeux en version standard ou l’édition collector limitée, sachez que les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de Limited Run. Attention toutefois, parce que vous n'avez que jusqu'au 9 juin pour vous décider. Le tout devrait être livré d'ici le mois de novembre 2024 si tout va bien.