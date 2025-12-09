Nous y sommes enfin, il était temps ! Tomb Raider sera bel et bien présent aux Game Awards 2025 et il se préparerait visiblement quelque chose d’assez énorme. Depuis son annonce lors de la première conférence dédiée à l’Unreal Engine 5, les nouvelles aventures de Lara n’ont presque jamais refait surface. Il y a bien eu tout un tas de rumeurs, mais rien de très solide jusqu’ici. Depuis, la licence comme le studio ont été ballottés, entre communication brumeuse autour des projets en cours et des licenciements… la situation était compliquée, mais il semblerait que tout rentre enfin dans l’ordre. Tomb Raider vient de confirmer sa présence aux Game Awards 2025 et de grosses surprises sont attendues.

Tomb Raider sera bien là aux Game Awards 2025 avec des surprises !

Que nous prépare ce Tomb Raider 12 ? C’est la question que tout le monde se pose et l’on devrait visiblement en avoir le cœur net dans la nuit du 11 décembre 2025. Le compte officiel de la cérémonie des Game Awards a en effet lâché l’info, Lara Croft sera bien là pour une ou plusieurs grosses annonces. On ne sait pas grand-chose de ce jeu pourtant très attendu si ce n’est qu’il pourrait avoir des parties très ouvertes et se dérouler partiellement en Inde.

De récentes rumeurs nous parlent même de l’Espagne ou encore de la Thaïlande et de la Chine. Pour le moment, on est dans le flou mais les Game Awards devraient nous apporter quelques réponses cette fois. Il se pourrait également que d’autres projets liés à la licence passent une tête, comme la série Prime Video portée par Sophie Turner qui pourrait faire une apparition d’une quelconque manière, ou un tout autre jeu. Des rumeurs vont d’ailleurs dans ce sens également.

Un remake ? Un nouveau jeu ? On a des indices

D’après les quelques bruits de couloir que l’on peut entendre ici et là provenant de différentes sources, il se dit que Tomb Raider 12 ne serait pas la seule annonce majeure de ces Game Awards 2025. Parmi les jeux en rumeurs, il se dit depuis quelque temps qu’une nouvelle compilation des précédents jeux serait en route et comprendrait cette fois Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld. Récemment, on a également pu entendre dire qu’un nouveau remake serait en route.

Visiblement, il ne s’agirait pas du premier jeu, mais de Tomb Raider 2 qui serait développé sous Unreal Engine 5 et reposerait sur un gameplay inspiré de Shadow of the Tomb Raider. Si Crystal Dynamics a la volonté de relier toutes les timelines de Lara, ce pourrait être une entrée de choix, d’autant que Tomb Raider 1 a déjà été refait avec Anniversary. Un informateur affirmant avoir une source proche de Crystal Dynamics déclare que ce remake serait donc présent aux Game Awards 2025 avec le fameux Tomb Raider 12. Rendez-vous le 11 décembre prochain pour en avoir le cœur net, mais pour le moment on prend nos pincettes. On croise les doigts !

