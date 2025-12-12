Tomb Raider était bien là aux Game Awards 2025 et l'on a eu le droit à de très grosses annonces. Les fans vont assurément adorer tout ce qui arrive, Lara est en très grande forme.

Nous y sommes enfin ! Tomb Raider s'est montré lors des Game Awards 2025 après avoir gardé le silence pendant des années. Annoncé initialement lors de la première conférence dédiée à l'Unreal Engine, la suite des aventures de Lara Croft est restée extrêmement discrète par la suite, pour ne pas dire complètement invisible. Les seules informations qui avaient fuité jusqu'ici provenaient de rumeurs et donc de fiabilité toute relative, même encore quelques heures avant la cérémonie de ce soir. Mais voilà qu’enfin le jeu et ses projets se montrent officiellement, il était temps !

Tomb Raider a enfin donné de ses nouvelles aux Game Awards 2025

Depuis des mois et encore il y a quelques heures, on entendait tout et n'importe quoi au sujet de Tomb Raider. Le prétendu « gros jeu » devait comporter des éléments de monde ouvert et nous embarquait partout à travers le monde, dont en Inde. Lara serait très différente de ce qu'elle était dans les précédents épisodes et d'autres jeux avaient même commencé à faire parler d'eux. On a par exemple entendu dire qu'un remake du premier Tomb Raider était en développement, des leaks ont même été trouvés en ligne le 11 décembre au matin, et d'autres sources parlaient d'un remake du très bon Tomb Raider 2.

Le tout évidemment renforcé par de nombreuses déclarations d'insiders généralement bien informés sur le sujet et qui ont pour certains d'entre eux teasé plusieurs annonces. Quelques heures avant que la grande soirée des Game Awards 2025 finalement lève le voile sur une partie de la vérité, le retour de Lara en très grande forme s’est dévoilé à l’avance. Comme les rumeurs le laissaient présager, il y aura bien deux jeux Tomb Raider présentés ce soir. Tout d’abord, Tomb Raider Legacy of Atlantis, le remake du premier jeu de 1996, sortira sur PS5, Xbox Series et PC. Un jeu que l’on nous promet dans la description officielle comme « à couper le souffle, avec un gameplay moderne et de nouvelles surprises qui rendent hommage à l'esprit de l'original. »

Le nom du nouveau jeu dévoilé

L’annonce que tous les fans attendent en revanche, c’est celle de celui qui s’appellera donc Tomb Raider Catalyst. Ce douzième épisode se déroulera donc juste après qu’un « cataclysme mythique ait libéré d’anciens secrets et réveillé de mystérieuses forces gardiennes. » Lara embarquera dans une toute nouvelle aventure à travers le nord de l’Inde, prévue donc pour 2027. Contrairement au remake, ce Tomb Raider 12 a été préservé de tout leak visuel. Seul son nom et sa description ont leaké, donc la surprise restera pratiquement intacte avant la cérémonie.