Tandis que la période du Summer Game Fest approche doucement mais sûrement, une grande question taraude les fans de Lara Croft : aura-t-on enfin des nouvelles de Tomb Raider ? En effet, depuis l’annonce de Legacy of Atlantis et Catalyst aux Game Awards 2025, la série est de nouveau entrée dans une période de long silence, simplement marquée par des rumeurs faisant état d’un potentiel report du nouveau remake du premier Tomb Raider. Et à défaut de nous en dire plus à ce sujet pour le moment, Embracer annonce encore un changement majeur pour la franchise.

Tomb Raider passe sous la coupe de Fellowship Entertainment

À l’occasion de son dernier bilan financier, l’éditeur a en effet annoncé qu’une nouvelle réorganisation était actuellement en cours au sein de l’entreprise, qui s’apprête à lancer une nouvelle division baptisée Fellowship Entertainment. Son rôle : prendre en charge, dès 2027, les plus grosses franchises d’Embracer ; en plus de continuer à mettre en place des partenariats externes pour exploiter d'autres séries très appréciées du public. Et, vous l’aurez compris, c’est donc désormais de cette nouvelle division que dépendra l’avenir de Tomb Raider.

Cela constitue donc un énième retournement de situation pour la licence, qui n’aura eu de cesse de changer de maison depuis quelques années. D'Eidos Montréal pour Shadow of the Tomb Raider à Flying Wild Hog pour Legacy of Atlantis, en passant par Aspyr, Saber Interactive et Magic Media pour Tomb Raider 1-6 Remastered, difficile pour Lara Croft de trouver une certaine stabilité. Sans compter qu’au-delà du rachat de la licence par Embracer à Square Enix, Amazon se trouve également dans l’équation pour l’édition de Catalyst, développé par Crystal Dynamics.

Bref, autant dire que les choses deviennent assez difficiles à suivre, même si on vous rassure tout de suite : cette nouvelle annonce d’Embracer n’a en réalité rien d’alarmant. Au contraire, cela devrait permettre à l’éditeur de mieux prendre en charge l’exploitation de Tomb Raider auprès de ses différents studios, aux côtés d’autres grandes franchises telles que Le Seigneur des Anneaux, Kingdom Come Deliverance, Dead Island, Metro, Legacy of Kain, Deus Ex, et plus encore. Même si, dans l’immédiat, on attend surtout de voir davantage de concret à ce sujet.

Bientôt des nouvelles de Legacy of Atlantis ?

Mais peut-être les prochaines semaines apporteront enfin aux fans de Tomb Raider les réponses tant attendues. Car entre l’arrivée imminente d’un nouveau State of Play, du Summer Game Fest ou encore du prochain Xbox Games Showcase, il est aujourd’hui plus que jamais permis d’avoir un peu d’espoir quant au retour de Lara Croft sous le feu des projecteurs avec Legacy of Atlantis. En espérant que Flying Wild Hog nous revienne alors avec de bonnes nouvelles, et non l’annonce du report du jeu à 2027 comme le prétendent certaines rumeurs depuis le mois dernier.

Source : Embracer