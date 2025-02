La dernière fois que l’on a entendu parler du prochain jeu Tomb Raider officiellement, et bien… c’était lors de son annonce. Le jeu a été officialisé au grand calme lors d’une conférence pour présenter l’Unreal Engine 5 et il n’a plus jamais donné de nouvelles depuis. Mais ça pourrait bien changer prochainement.

Le prochain Tomb Raider bientôt présenté ? C'est très possible

On le sait en développement depuis un moment maintenant et les ambitions autour de ce Tomb Raider sont élevées. Le jeu tournera sous Unreal Engine 5 et aura surtout pour mission de rabibocher tous les fans de l’aventurière une bonne fois pour toutes. Fans des jeux des années 90-2000, de la trilogie Legends, Anniversary et Underworld ou amoureux de la trilogie démarrée en 2013, vous devriez tous vous retrouver dans le prochain jeu de la licence.

Les développeurs veulent vraiment faire de Lara l’aventurière accomplie qu’elle était jadis, mais désormais marquée par les difficultés rencontrées lors de la trilogie Survivor. On attend de voir, mais on devrait en avoir un aperçu prochainement si l’on en croit les informations du très informé Danial Camilo, travaillant notamment ponctuellement chez Games Industry. Sur ses réseaux sociaux, il a mentionné plusieurs jeux dont les annonces et présentations seraient faites cette année. Dans le lot, il y a des choses attendues, comme EA FC 26 evidemment, mais il y aurait aussi des surprises dont le prochain Tomb Raider.

Pour le coup, on l’espère. Le jeu était attendu l’année dernière et rien ne s’est fait, même si ça a quelque peu bougé pour la licence avec notamment la sortie d’une série Netflix qui a plutôt bien marché, même si elle a aussi divisé. Une nouvelle saison est déjà commandée.

Quand pourrait être annoncé le prochain jeu ?

Si ce n’est pas gravé dans le marbre, il paraît évident que le prochain Tomb Raider soit dévoilé dans le courant de l’année. Avec un développement annoncé en 2020, le jeu serait au moins à 4 ou 5 années de production, ce qui est pas mal du tout. S’il n’est peut-être pas prêt à sortir, il l’est sûrement suffisamment pour se montrer.

Si annonce et/ou présentation du prochain Tomb raider il y a, cette dernière se fera certainement lors d’un des rendez-vous de l’année. State of Play de Sony, conférence Xbox, Summer Game Fest ou peut-être juste les Game Awards… quoi qu’il en soit, il faudra surveiller ça de près puisque si Daniel Camilo nous affirme que le jeu se dévoilera dans l’année, il ne nous donne aucune autre information. Wait and See comme on dit.

Pour le moment, les fans pourront retrouver Lara dans Tomb Raider 4 - 6 Remastered dès le 14 février prochain sur consoles et PC.

Source : Daniel Camilo