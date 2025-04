Et si on vous disait que vous auriez pu avoir droit à un épisode de Tomb Raider vraiment spécial... mais que rien ne s’est passé comme prévu ? De quoi être clairement frustré ou même un peu abattu. Explications.

Les fans de Lara Croft ont de quoi être partagés. D’un côté, un leak récent dévoile qu’un remake de Tomb Raider: Anniversary était bel et bien en préparation. De l’autre, on apprend dans le même souffle que le projet a été annulé il y a déjà plusieurs années. Une nouvelle à la fois excitante et frustrante, qui relance le débat sur l’avenir de la licence. Entre ça et l'annulation de la série Amazon...

Un projet secret... qui avait de l’ambition pour Tomb Raider

Selon les fichiers partagés sur Archive.org, ce remake était développé par Virtuos Shanghai, en collaboration avec Crystal Dynamics. Le développement de ce Tomb Raider aurait commencé en 2019, avec un objectif assez clair : proposer une version modernisée d’Anniversary, bien au-delà d’un simple portage.

Initialement pensé comme un remaster classique, le projet aurait rapidement évolué vers quelque chose de plus ambitieux, utilisant le moteur de Rise of the Tomb Raider. Résultat : une Lara plus jeune, plus réaliste, et des visuels largement améliorés.

Mais tout s’est arrêté trop tôt

Malheureusement, le projet Tomb Raider a été interrompu avant même d’atteindre un stade avancé. La raison ? Des complications techniques liées à l’intégration du nouveau moteur… mais aussi “d’autres facteurs”, restés flous. À peine quelques mois après les premiers tests jouables, le tout a été mis au placard.

La fuite provient d’un utilisateur d’Archive.org, et a été relayée par le compte fan InfinityTRaider. Le site CoreDesign, bien connu de la communauté Tomb Raider, a même confirmé la légitimité de ces documents. Autrement dit : ce remake était bien réel, même s’il n’a jamais été annoncé officiellement.

Difficile de trancher. D’après ce qu’on voit, ce projet semblait osciller entre remake complet et remaster haut de gamme. Les environnements ressemblaient encore beaucoup à ceux d’origine, mais le rendu général était nettement plus moderne. Ce qui est sûr, c’est que l’intention était là : redonner vie à un épisode culte avec les outils d’aujourd’hui. Et pour les fans, cette intention avait de quoi faire rêver.

Source : Infinity Tomb Raider