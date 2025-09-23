Après Tomb Raider 4-6 Remastered en début d’année, un autre épisode de la série serait désormais en passe de revenir sur PS4 et PS5, mais pas de la façon espérée.

On dirait bien que l’héritage de Lara Croft n’a pas encore tout à fait fini d’être exploré. Après un premier remaster l’an dernier, Aspyr et Saber Interactive enchaînaient en ce début d’année avec Tomb Raider 4-6 Remastered qui, comme son nom l’indique, s’intéressait cette fois-ci à la seconde trilogie de la franchise. Et alors que les fans espèrent désormais qu’une troisième compilation dédiée à Legend, Anniversary et Underworld finisse par voir le jour, le retour de l’un de ces jeux semble aujourd’hui se confirmer… mais pas de la façon voulue.

Tomb Raider Anniversary bientôt jouable sur PS4 et PS5 ?

En effet, au cours du week-end, le site TrueTrophies a mis au jour l’existence d’une nouvelle liste de trophées pour Tomb Raider Anniversary, qui semble donc confirmer le retour plus ou moins imminent du remake du premier opus sur PS4 et PS5. Cette nouvelle, au demeurant plutôt réjouissante, n’est toutefois probablement pas aussi excitante qu’elle n’en a l’air. Car en l’état, tout porte en réalité à croire que le titre de Crystal Dynamics ne reviendra pas sous forme de remaster, mais en tant que nouveau « classique » dans le catalogue du PS Plus Premium.

C’est en tout cas ce que laissent penser de nombreux indices, à commencer par la liste de trophées en elle-même. Car là où les Tomb Raider remastérisés par Aspyr et Saber s’accompagnent d’une longue liste de défis plus ou moins originaux à relever, Tomb Raider Anniversary, lui, semble se contenter du minimum syndical. De plus, là où les épisodes remastérisés avaient vu tous les trophées de la compilation fuiter en même temps, il n’est ici question que d’Anniversary, et non de Legend et Underworld.

De fait, loin de la nouvelle compilation remastérisée dont rêvent les fans, cette liste semble plutôt indiquer qu’Anniversary est sur le point de suivre les traces de Tomb Raider Legend, qui a lui-même rejoint le catalogue du PS Plus Premium en juin 2024. Ce qui, le cas échéant, s’imposera encore une fois comme une amère déception pour les joueurs, qui devront alors probablement se contenter d’une simple version PS2 émulée. Chose d’autant plus incompréhensible, d’ailleurs, que l’un comme l’autre ont pourtant eu droit à un remaster sur PS3 en 2011.

Quand l’espoir d’un nouveau remaster s’amenuise

Quoi qu’il en soit, nous ne devrions désormais plus trop tarder à avoir le fin mot de cette histoire, la liste des prochains ajouts au catalogue du PS Plus devant tomber dans les prochains jours. Cela dit, si l’arrivée de Tomb Raider Anniversary dans la formule Premium se confirme, cela n’augure sans doute pas grand-chose de bon quant à un éventuel remaster. Car si la première trilogie de Crystal Dynamics devait également y avoir droit, il serait tout de même étonnant de voir les jeux concernés débarquer sur PS4 et PS5 dans leur version PS2 peu de temps avant… À voir.

