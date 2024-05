Même si l'avenir de Tomb Raider est un peu flou avec plusieurs sociétés travaillant sur de nouveaux jeux mettant en scène Lara Croft, le prochain développé par Crystal Dynamics est quant à lui bien édité par Amazon Games. Il ne s'agit d'ailleurs pas du seul jeu à surveiller du côté de l'éditeur américain. Un autre titre ambitieux a récemment été officialisé, qui entend explorer un genre très apprécié d'une autre manière.

Amazon Games n'a pas que Tomb Raider comme grosse cartouche à venir

En plus du prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics et un MMO Le Seigneur des Anneaux, Amazon Games s'est arrogé les services de développeurs vétérans pour un autre jeu prometteur. Maverick Games, basé au Royaume-Uni et fondé en 2022, comporte en effet des anciens membres de Playground Games (Forza Horizon). Leur tout premier jeu AAA a été officialisé par Amazon et sortira en temps voulu sur PC, PS5 et Xbox Series.

L'idée de ce nouveau jeu est de proposer un jeu de course en monde ouvert centré sur la narration. Pour mener à bien des ambitions peu communes pour ce genre de jeu, le studio peut compter sur Jamie Brittain, scénariste en chef de la célèbre série Skins. « Nous avons fondé Maverick Games avec une vision claire : construire un studio centré sur ses développeurs et leur proposer un environnement encourageant la créativité et la prise de risque », indique son directeur, Mike Brown.

Développer un jeu de conduite en monde ouvert centré sur la narration est définitivement un effort créatif risqué. Mais Mike Brown se veut confiant face à une telle tâche. « Beaucoup de jeux de courses ont un gameplay et du contenu incroyable. Mais pour que les gens les aiment, il faut une connexion humaine, avec des personnages attachants. C'est là où, je pense, notre jeu saura se différencier de la concurrence. Rien n'empêche dans ce genre d'avoir des personnages et histoires marquants. Cela n'a pourtant pas vraiment encore été exploré ». Un jeu à surveiller pour les fans de jeux de course, en somme, en attendant notamment des nouvelles du prochain Tomb Raider édité par Amazon.