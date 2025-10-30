L’industrie du jeu vidéo a fait de nouvelles victimes. Après Microsoft cet été ou encore d’innombrables studios au cours des derniers mois, c’est désormais au tour d’Amazon de faire des coupes dans ses effectifs, avec pas moins de 30 000 licenciements annoncés. Un chiffre vertigineux qui inclut naturellement la branche jeu vidéo de la compagnie, qui voit ainsi des titres comme New World et Lost Ark être lourdement impactés. Mais que les fans de Tomb Raider se rassurent : les prochaines aventures de Lara Croft semblent quant à elles passer entre les mailles du filet.

Tomb Raider épargné par les licenciements chez Amazon

En effet, comme nous avons pu l’apprendre il y a maintenant plusieurs années, le prochain opus majeur de Tomb Raider fera l’objet d’un partenariat avec Amazon, qui se chargera donc de prendre la relève de Square Enix pour l’éditer. Forcément, les dernières nouvelles autour de la compagnie n’ont donc pas manqué de susciter de vives inquiétudes chez les fans, qui s’inquiètent déjà face au silence assourdissant qui entoure le projet de Crystal Dynamics. Steve Boom, vice-président de l’audio, de Twitch et des jeux chez Amazon le confirme cependant : Tomb Raider est sauf.

« Amazon continue de travailler avec son partenaire externe Crystal Dynamics sur le prochain jeu Tomb Raider » a-t-il en effet déclaré dans les colonnes de Variety peu de temps après l’annonce des licenciements. À défaut d’avoir plus d’informations à son sujet pour le moment, cela a donc le mérite de nous rassurer un peu. Cela dit, la situation reste sans doute loin d’être idéale pour les créateurs de Tomb Raider, qui ont également été confrontés à de lourdes restructurations chez leurs divers partenaires, comme Embracer Group et Xbox, ces derniers temps.

On espère donc désormais que le studio sera prochainement en mesure de nous en dire davantage sur ce futur Tomb Raider, qui demeure toujours aussi mystérieux près de quatre ans après son annonce. Car oui, le successeur de Shadow of the Tomb Raider a beau avoir été officialisé en 2022, nous n’avons pour l’heure toujours aucune image, aucun détail ni même aucun nom à nous mettre sous la dent le concernant. Les Game Awards 2025 seront-ils enfin l’occasion pour Crystal Dynamics de lever le voile sur le projet ? On croise les doigts.

Source : Variety