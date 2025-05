Collectionneurs, amateurs de physique, cette news s’adresse à vous ! Le 14 février dernier, soit un an seulement après la sortie de Tomb Raider 1-3 Remastered, Aspyr et Saber Interactive rempilaient avec la suite des aventures de Lara Croft. Au programme cette fois-ci : les trois derniers opus développés par Core Design, réunis dans une nouvelle compilation sobrement baptisée Tomb Raider 4-6 Remastered. Mais là encore, seule une version digitale du jeu était proposée jusqu’à présent. Heureusement, cela va très bientôt changer.

Les éditions physiques de Tomb Raider 4-6 Remastered annoncées

En effet, à l’instar de Tomb Raider 1-3 Remastered, les épisodes 4-5-6 de Tomb Raider vont eux aussi avoir droit à une version physique. L’information a récemment été confirmée par Limited Run Games qui prend de nouveau en charge sa production. Deux éditions seront alors disponibles. La première, l’édition Standard, proposera uniquement le jeu au format boîte sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. La seconde, l’édition Collector, s’accompagnera quant à elles d’une série de goodies.

Attention cependant, ne vous attendez pas à un Collector aussi fourni que n’avait pu l’être le précédent. Pour cette seconde fournée de remasters, Limited Run Games semble en effet avoir revu ses ambitions à la baisse. En plus du jeu au format physique sur les plateformes susmentionnées, vous aurez ainsi droit à une sélection de musiques sur CD, des lithographies aux couleurs des peintures d’Obscura, des pins inspirés de l’Amulette d’Horus et de l’Iris, et enfin un porte-clé avec les armes de Lara. Le tout dans une jolie boîte trapézoïdale.

Pas d’annonce en France pour l’instant

L’avantage, cependant, c’est que le prix de ce Collector a lui aussi été revu à la baisse. Il ne vous coûtera plus que 79.99$, frais de port non compris. C’est beaucoup moins que celui de Tomb Raider 1-3 Remastered, qui se chiffrait en centaines de dollars. Quant à l’édition Standard, pas de surprise : 39.99$ suffiront. Vous aurez néanmoins remarqué que les prix que l’on vous donne sont en dollars. Pas de panique, c’est normal ! Car à l’heure où sont écrites ces lignes, seul Limited Run Games propose pour l’instant ces éditions à la vente.

À l’instar de la première compilation, Tomb Raider 4-6 Remastered devrait toutefois bientôt être proposé à la vente par chez nous. En tout cas pour ce qui est de l’édition Standard, car il y a de grandes chances que l’édition Collector reste une exclusivité Limited Run Games. L’occasion d’ailleurs de souligner que oui, cette fois-ci, aucune édition Deluxe ne semble être au programme. Pour finir, notez que les précommandes du Collector débuteront le 13 mai prochain et se termineront le 15 juin.

Source : Limited Run Games