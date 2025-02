Après un remaster de la trilogie originale qui a connu son propre lot de soucis, il semblerait que la malédiction frappe encore Aspyr avec Tomb Raider 4-6 Remastered. Ce chapitre plus sombre et méconnu de Lara Croft semble être également en proie à d'énormes problèmes. La situation s'avère particulièrement dramatique, surtout si on prend en compte le fait que le designer en chef de la collection en personne conseille aux joueurs d'attendre des correctifs.

La malédiction d'Aspyr frappe encore Tomb Raider 4-6 Remastered

Si Tomb Raider The Last Revelation et Chronicles étaient des aventures de Lara Croft globalement appréciées, The Angel of Darkness était en revanche notoirement connu pour être le mouton noir de la famille. Cette collection remasterisée par Aspyr était en tout cas l'occasion de remettre en lumière des épisodes moins iconiques que la trilogie originale. Malheureusement, il semblerait que le travail du studio ne soit pas complètement terminé, avec des bugs en pagaille.

De nombreux joueurs ont en effet relevé d'énormes problèmes dans Tomb Raider 4-6 Remastered, sorti le 13 février dernier. Giovanni Lucca, designer en chef de la collection, a même indirectement évoqué la chose sur X.com, en conseillant vivement aux joueurs de ne carrément pas jouer tout de suite au quatrième épisode. « Dans quel ordre allez-vous jouer ? À votre place, je commencerais par Chronicles, car c'est un petit jeu amusant. Je passerais ensuite à Last Revelation, et enfin à Angel of Darkness. Au fait, prenez votre temps avec Jean Yves à Alexandrie, pas besoin de se presser ».

L'homme insiste par ailleurs à plusieurs reprises sur ce dernier point, en réponse à des joueurs rapportant de gros bugs sur Tomb Raider 4-6 Remastered, et plus spécifiquement dans la version revisitée du quatrième épisode, où l'on peut justement rencontrer ce fameux Jean Yves. Il se pourrait donc qu'Aspyr ait sorti la collection remasterisée, sans avoir complètement terminé le travail. Comme pour la trilogie originale, il va donc falloir attendre des mises à jour pour passer un meilleur moment avec Lara Croft, en attendant le prochain jeu de Crystal Dynamics qui continue de se faire cruellement désirer.

Source : Giovanni Lucca sur X.com