À défaut d’avoir droit à de nouvelles informations sur le prochain opus de Tomb Raider, dont l’annonce se fait encore cruellement désirer, les fans de la franchise ont récemment eu l’occasion de se replonger dans le passé de Lara Croft avec Tomb Raider 4-6 Remastered. Sortie le 14 février dernier, cette seconde compilation nous replongeait en effet dans les trois derniers épisodes développés par Core Design entre 1999 et 2003, avec une bonne dose de nostalgie à la clé. Une nostalgie aujourd’hui mise à mal par une technologie moderne très décriée.

Tomb Raider 4-6 Remastered victime d’une grosse polémique

En effet, si Tomb Raider 4-6 Remastered a été particulièrement loué par les joueurs pour le travail de remasterisation réalisé sur La Révélation Finale et Sur les traces de Lara Croft, il a en revanche beaucoup déçu pour ce qui concerne l’épisode maudit de la franchise : L’Ange des Ténèbres. Car outre la présence persistante de certains bugs, il a également beaucoup déçu en raison de son lifting graphique plus que léger, si ce n’est incomplet. De fait, les fans de Tomb Raider attendaient depuis des mois qu’un patch ne vienne enfin finir le travail.

Autant dire, donc, que lorsqu’un nouveau patch a finalement été déployé en fin de semaine dernière, la joie était plus que largement au rendez-vous. Malheureusement, cela n’a pas duré. Car non seulement le travail graphique réalisé sur L’Ange des Ténèbres s’avère toujours insuffisant, mais en plus le jeu est maintenant rempli de répliques… réalisées à l’IA. Oui, dès le premier niveau, les fans de Tomb Raider ont eu la très mauvaise surprise de découvrir qu’Aspyr et Saber Interactive avaient décidé de malmener davantage encore le titre à grands coups d’IA.

Et forcément, cela ne passe pas. D’abord parce que les répliques concernées bénéficiaient déjà pour la plupart d’un doublage français, ce qui n’a aucun sens. Et ensuite parce qu’il s’avère que Françoise Cadol, qui a merveilleusement bien incarné l’héroïne de Tomb Raider entre 1996 et 2008, n’a jamais donné son accord pour que sa voix soit reproduite par de l’IA. Résultat : les fans se mobilisent aujourd’hui avec ferveur sur les réseaux sociaux afin de convaincre les développeurs de Tomb Raider 4-6 Remastered de faire machine arrière à l'aide d'un nouveau patch.

Les fans s’opposent fermement à l’IA

D’autant plus que la version française n’est pas la seule à avoir été envahie par de l’IA. Les versions anglaise, espagnole, italienne, portugaise et japonaise du jeu ont elles aussi été touchées, donnant ainsi encore plus de portée à la gronde des joueurs sur la toile. Tellement que même Paul Douglas, l’un des créateurs de Tomb Raider aux côtés de Toby Gard, s’est lui aussi fendu d’un message à ce sujet. « L’IA générative utilisée de cette façon : pas cool. Pas classe » a-t-il en effet déclaré sur Bluesky.

Bref, autant dire que ce n’est pas cela qui va aider à réhabiliter Tomb Raider 4-6 Remastered, et encore moins L’Ange des Ténèbres qui, rappelons-le, a failli causer la mort de la franchise à sa sortie en 2003. On espère maintenant qu’Aspyr, Saber Interactive ou même Crystal Dynamics prendront rapidement la parole à ce sujet. D’abord pour s’excuser auprès de tous les doubleurs dont la voix a été honteusement volée sans leur accord, puis ensuite pour restaurer le titre tel qu’il était à l’origine, avec ses doublages originaux de qualité.