Pour les fans de Tomb Raider, l’heure est aujourd’hui à la célébration. Depuis la dernière mise à jour de Tomb Raider 4-6 Remastered, toute la communauté était en effet entrée dans une véritable bataille contre Aspyr et Saber Interactive, qui avaient soudainement décidé d’intégrer de nouvelles répliques dans le jeu. Problème : non seulement celles avaient été réalisées à l’IA, mais en plus les doubleuses de Lara Croft, dont notre Françoise Cadol nationale, n’avaient jamais donné leur accord pour cela. Un tort qui a donc aujourd’hui enfin été corrigé.

Tomb Raider 4-6 Remastered se met à jour après la polémique

« Un correctif pour notre dernier patch vient d’être publié afin de remédier au problème du contenu généré de manière non autorisée par IA » a en effet annoncé Aspyr sur son site officiel il y a maintenant deux jours. « Nous avons résolu ce problème en supprimant tout le contenu vocal généré par IA. […] Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée ». Bien sûr, toutes les améliorations apportées dans cette mise à jour de Tomb Raider 4-6 Remastered, elles, ont naturellement été conservées.

C’est donc une belle victoire pour les fans de Lara Croft, qui se réjouissent de la décision d’Aspyr malgré un temps de réaction relativement long et surtout, des excuses profondément minimalistes au vu de la situation. Et ils ne sont pas les seuls. « Mes amis, artistes, gardiens des voix, humains, quelle belle nouvelle ! » s’est en effet félicitée Cadol, fervente défenseuse du mouvement « Touche pas à ma VF », sur son compte Instagram. Il faut dire aussi que cette dernière n’a pas hésité à monter au créneau lorsque l’affaire a éclaté.

Françoise Cadol, voix française de Lara Croft dans Tomb Raider 4-6 Remastered

Interviewée par de nombreux médias, l’interprète de Lara Croft dans Tomb Raider 4-6 Remastered a immédiatement fait appel à son avocat pour faire pression sur Aspyr, dans une affaire qui a largement dépassé les frontières françaises. « Notre demande, c’est que la compilation soit retirée, avec des justificatifs pour connaître le nombre d’exemplaires vendus » avait notamment déclaré ce dernier dans les colonnes du Parisien. Un coup de pression radical mais efficace, donc, qui n’aura heureusement pas eu besoin d’être mis en œuvre pour obtenir gain de cause.

Source : Aspyr