En attendant la révélation du prochain jeu principal de Tomb Raider, les fans peuvent jeter leur dévolu sur les deux collections regroupant les premiers jeux de la licence entièrement remastérisés pour l’occasion. La dernière en date, Tomb Raider 4-6 Remastered, se met justement à jour avec plusieurs nouveautés bienvenues et un peu de contenu gratuit.

Tomb Raider 4-6 Remastered se met à jour avec du contenu gratuit

Tomb Raider 4-6 Remastered est disponible sur tous les supports depuis le 14 février dernier et ce n’est pourtant que maintenant que le jeu reçoit sa première mise à jour majeure. Au menu, énormément de correctifs pour tous les jeux et plus globalement l’expérience utilisateur. Tomb Raider 4 va avoir le droit à « plusieurs retouches visuelles » comprenant de meilleurs effets de lumières, et une fidélité nettement améliorée. Tomb Raider 5 aura lui aussi le droit à de nombreux ajustements graphiques, notamment sur le ciel et les effets de la foudre, mais aussi sur plusieurs modèles comme les griffons ailés, ou encore les textures de briques. Enfin, le sixième épisode aura lui aussi le droit à plusieurs améliorations visuelles. Les textures vont être affinées, la modélisation de nombreux objets et personnage également et l’animation des cheveux de Lara et de Kurtis va également prendre du galon.

À tous ses ajustements purement visuels s’ajoute également un nombre assez énorme de corrections de bugs, mais aussi et surtout du nouveau contenu gratuit ! Lara va avoir le droit à une nouvelle tenue pour faire la belle dans le mode photo et de nouvelles options sont d’ailleurs ajoutées pour qu’elle puisse prendre la pose. Tomb Raider 6 aura quant à lui une nouveauté rien que pour lui : l’ajout des contrôles classiques de 2003. Si jamais le cœur vous prend de vous faire du mal, vous pouvez désormais vous faire plaisir.

Pour entrer dans les détails concernant la longue liste de correctifs, vous pouvez trouver l’intégralité des notes de patch sur le site officiel d’Aspyr.

Source : Aspyr