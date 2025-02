Voici la liste complète de tous les codes de triche pour Tomb Raider 4-6 Remastered sur PlayStation, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Des cheat codes pour passer les niveaux ou encore avoir toutes les armes et autres munitions à l'infini.

En attendant le prochain gros Tomb Raider, Lara Croft revient sur nos consoles et PC avec ses anciennes aventures, toutes archi cultes. Après Tomb Raider 1-3 Remastered, une seconde collection a vu le jour cette année. La compilation Tomb Raider 4-6 Remastered est disponible depuis le 14 février 2025 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC mais aussi sur PS4 et Xbox One. Si les jeux ont entièrement été remastérisés, ils ont toutefois gardé tout ce qui faisait leur charme à l’époque, dont les codes de triches.

Tous les codes de triche pour Tomb Raider 4-6 Remastered

Les codes de triche sont bien connus des fans de Tomb Raider et permettent de grandement se faciliter la vie. Dans les dernières collections remastérisées, ils permettent également de débloquer des succès et autres trophées. Que ce soit pour passer un niveau, avoir tous les objets clé entre les mains, toutes les armes ou encore des trousses et torches à l'infini... Il y a forcément un cheat code. Voici donc la liste complète des codes de triche disponibles pour Tomb Raider 4-6 Remastered pour chaque jeu sur toutes les plateformes disponibles.

Cheat Code pour Tomb Raider 4 : La Révélation Finale

Sauter un niveau

Procédure pour toutes les plateformes : Positionnez vous vers le Nord (aidez-vous de la boussole dans l'inventaire) Ouvrez l'inventaire et mettez le curseur sur « Charger une Partie » Appuyez simultanément sur les touches ci-dessous en fonction de votre plateforme.

:

PlayStation : Suivez la procédure ci-dessus Appuyez sur L1 + L2 + R1 + R2 + Haut Fermez l’inventaire

: Xbox : Reprenez la procédure ci-dessus Appuyez sur LB + LT + RB + RT + Haut Fermez l'inventaire

: PC : Suivez la procédure ci-dessus Appuyez sur H + E + L + P Fermez l’inventaire

: Nintendo Switch : Suivez la procédure ci-dessus Appuyez sur L + ZL + R + ZR + Haut Fermez l'inventaire

:

Objets de soin, torches et munitions infini + toutes les armes

Procédure pour toutes les plateformes : Positionnez Lara vers le Nord (aidez-vous de la boussole dans l'inventaire) Ouvrez l'inventaire et mettez le curseur sur la Petite Trousse Appuyez simultanément sur les touches ci-dessous en fonction de votre plateforme



PlayStation : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur L1 + L2 + R1 + R2 + Haut Fermez l’inventaire

: Xbox : Suivez la procédure ci-dessus Appuyez sur LB + LT + RB + RT + Haut Fermez l'inventaire

PC : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur G + U + N + S Fermez l’inventaire.

: Nintendo Switch :

Suivre la procédure ci-dessus

Appuyez sur L + ZL + R + ZR + Haut

Fermez l'inventaire

Tous les objets importants

Procédure pour toutes les plateformes : Positionnez Lara vers le Nord (aidez vous de la boussole dans l'inventaire) Ouvrez l'inventaire et placez le curseur sur la Grande Trousse Appuyez simultanément sur les touches ci-dessous en fonction de votre plateforme



PlayStation : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur L1 + L2 + R1 + R2 + Bas Fermez l’inventaire

Xbox : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur LB + LT + RB + RT + Bas Fermez l'inventaire

: PC : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur B + I + T + S Fermez l’inventaire.

: Nintendo Switch : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur L + ZL + R + ZR + Bas Fermez l'inventaire

:

Codes de triche pour Tomb Raider 5 : Chronicles Remastered

Sauter un Niveau

Procédure pour toutes les plateformes : Ouvrez l'inventaire et placez le curseur sur les Lunettes de Soleil Appuyez simultanément sur les touches en fonction de votre plateforme

NOTE : pour la version PC, il faudra utiliser une manette et se référé à la plateforme à laquelle elle appartient (PS5 ou Xbox) PlayStation : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur L1 + Haut + X Fermez l’inventaire

: Xbox : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur LB + Haut + A Fermez l'inventaire

: Switch : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur L + Haut + B Fermez l'inventaire

: PC : Utilisez une manette pour reproduire l'une des procédures ci-dessus

:

Objets de soin, torches et munitions infini + toutes les armes

Procédure pour toutes les plateformes : Ouvrez l'inventaire et placez le curseur sur les Lunettes de Soleil Appuyez simultanément sur les touches en fonction de votre plateforme



NOTE : pour la version PC, il faudra utiliser une manette et se référé à la plateforme à laquelle elle appartient (PS5 ou Xbox)

PlayStation : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur L1 + L2 + R1 + R2 + Haut Fermez l’inventaire

: Xbox : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur LB + LT + RB + RT + Haut Fermez l'inventaire

: Switch : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur L + ZL + R + ZR + Haut Fermez l'inventaire

: PC : Utilisez une manette pour reproduire l'une des procédures ci-dessus

:

Tous les objets importants

Procédure pour toutes les plateformes : Ouvrez l'inventaire et placez le curseur sur les Lunettes de Soleil Appuyez simultanément sur les touches en fonction de votre plateforme



NOTE : pour la version PC, il faudra utiliser une manette et se référé à la plateforme à laquelle elle appartient (PS5 ou Xbox)

PlayStation : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur L1 + L2 + R1 + R2 + Bas Fermez l’inventaire

: Xbox : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur LB + LT + RB + RT + Bas Fermez l'inventaire

: Switch : Suivre la procédure ci-dessus Appuyez sur L + ZL + R + ZR + Bas Fermez l'inventaire

: PC : Utilisez une manette pour reproduire l'une des procédures ci-dessus

:

Code pour Tomb Raider 6 : l'Ange des Ténèbres

Sauter un niveau

PlayStation : Mettre pause Appuyer simultanément sur L2 + R2 + Bas + Croix Relâcher les touches puis entrer le code suivant rapidement : Croix - Haut - R1 - Croix - Droite - Bas Fermer l’inventaire puis le réouvrir



Xbox Mettre pause Appuyer simultanément sur LT + RT + Bas + A Relâcher les touches puis entrer le code suivant rapidement : A - Haut - RB - A - Droite - Bas Fermer l’inventaire puis le réouvrir

Nintendo Switch Mettre pause Appuyer simultanément sur ZL + ZR + Bas + B Relâcher les touches puis entrer le code suivant rapidement : B - Haut - R - B - Droite - Bas Fermer l’inventaire puis le réouvrir

PC Mettre pause Appuyer simultanément sur Accroupi + Regarder + Bas + Action Relâcher les touches puis entrer le code suivant rapidement : Action - Haut - Marcher - Action - Droite - Bas Fermer l’inventaire puis le réouvrir



Toutes les armes + 10 Trousses de soin

PlayStation Mettre le jeu en Pause Maintenir les touches triangle + R2 + gauche + croix Relâcher les touches puis entrer le code suivant rapidement : R1 – R1 – R1 Fermer l’inventaire puis le réouvrir



Xbox Mettre le jeu en Pause Maintenir Y + RT + gauche + A Relâcher les touches puis très rapidement appuyer successivement sur RB - RB – RB Fermer l’inventaire puis le réouvrir



Nintendo Switch Mettre Pause Maintenir X + ZR + gauche + B Relâcher les touches puis très rapidement appuyer successivement sur R – R – R Fermer l’inventaire puis le réouvrir